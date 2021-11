Cel- en werkstraf geëist tegen oud-gevangenisbewaarder na seksueel getinte chats met meisje (11)

Tegen de nu 51-jarige man, die jarenlang gevangenisbewaarder is geweest in De Grittenborgh in Hoogeveen, eiste ze 200 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf voor kinderpornobezit en seksueel misbruik. Ook wil de aanklaagster dat hij reclasseringstoezicht krijgt. Verder eiste ze een contactverbod met het slachtoffer en haar ouders.

Foto's en filmpjes

De man kreeg het meisje in chatgesprekken zover dat ze hem naaktfoto's en stuurde en filmpjes waarop ze seksuele handelingen met zichzelf verrichte. Zij dacht dat ze contact had met een 15-jarige jongen. De man gaf zich aanvankelijk uit voor zijn zoon.

Het stiekeme chatcontact tussen het slachtoffer, dat in Gelderland woont, en de Smildeger werd eind 2018 ontdekt. De vader van de tiener controleerde haar telefoon. Ze was op dat moment 13 jaar. De vader stuitte op een seksueel getint chatgesprek met de verdachte.

Contact via online spel

Zijn dochter erkende dat ze al sinds haar 11e, toen ze in groep 7 zat, contact had met de man. Destijds begon hij te chatten tijdens een online spel dat het meisje speelde. Hij zei dat hij 15 was en al snel praatten ze dagelijks online met elkaar. Het meisje vond de jongen met wie ze dacht te chatten leuk, schreef ze in haar slachtofferverklaring. Hij pakte haar in door complimenten te geven en nodigde haar uit om verder te praten via een chatprogramma op de mobiele telefoon.

Daarop stuurde hij haar een foto van zijn blote benen en vroeg hij haar ook om foto's. Het meisje ging voor de bijl. De man daagde haar daarna vaker uit om meer uitdagende foto's en uiteindelijk ook filmpjes te sturen. Ze durfde hem niet teleur te stellen, omdat hij alles van haar wist en bang was dat hij haar zou opzoeken, zei ze bij de politie.

Foto's en filmpjes verwijderd

Na een maandenlange stilte bekende de man in 2018 opeens dat hij geen 15-jarige jongen was. Hij liet een foto van zichzelf zien en zei erbij dat hij 36 jaar was. Het meisje heeft bij de politie verklaard dat zij toen ook haar leeftijd had gezegd, maar in de rechtszaal hield de man vol dat hij dacht dat ze 17 jaar was en haar echte leeftijd pas ontdekte, nadat hij was aangehouden.

Dat gebeurde begin 2020, ruim een jaar na de aangifte. In de tussentijd had de politie wel zijn computer en twee telefoons in beslag genomen. Daarop én op de telefoon van het meisje zelf, kon de politie de seksueel getinte foto's en video's terugvinden, die ze beiden hadden verwijderd.

'Ik heb me laten meeslepen'

De Smildeger ontkende dat hij het meisje om foto's en filmpjes had gevraagd. "Ze heeft ze zelf toegestuurd. Ik heb ze weggegooid en gezegd dat ik er niet van gediend was", zei de man. Zelf had hij haar alleen de foto van zijn blote benen gestuurd, vertelde hij.

Hij zei tegen de rechters dat hij spijt heeft van de seksueel getinte gesprekken, maar verder heeft hij naar eigen zeggen niks fout gedaan. "Het gebeurde op haar initiatief, ik heb me laten meeslepen."

Op kritische vragen van de rechters over waarom hij überhaupt met zo'n jong meisje appte over seks en waarom hij zijn echte leeftijd verzweeg, had de man geen antwoord.

Machteloos

De vader van het inmiddels 16-jarige meisje las in de rechtszaal de slachtofferverklaring van zijn dochter voor en vertelde ook hoe groot de impact van de zaak op hun gezin is geweest. Het meisje heeft psychische problemen gekregen door wat haar is overkomen. Haar vader beschreef hoe machteloos hij zich voelde omdat hij haar niet heeft kunnen beschermen. Ook noemde hij het frustrerend dat ze bijna drie jaar op de strafzaak hebben moeten wachten. "Ik heb me moeten beheersen om niet naar Smilde te rijden."

De officier van justitie legde niet uit waarom het zo lang heeft geduurd. Ze noemde het wel 'zeer onwenselijk'. Doordat het inmiddels een oude zaak is, kon ze naar eigen zeggen geen onvoorwaardelijke celstraf meer eisen tegen de vroegere gevangenisbewaarder. De man verloor zijn baan toen de Grittenborgh in 2014 sloot. Inmiddels doet hij heel ander werk, maar hij vreest dat kwijt te raken als hij wordt veroordeeld.

Uitspraak over twee weken.