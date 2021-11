Damsma zwaait af: 'Het ontslag is een van de lastigste besluiten in mijn leven'

"Het ontslag is een van de lastigste besluiten in mijn leven. Maar ik sta er nog steeds achter," zei de burgemeester toen ze de ambtsketting afdeed. "Ik kijk met een heel mooi en goed gevoel terug. Sinds mijn komst naar Midden-Drenthe heb ik mij welkom gevoeld. Als burgemeester heb ik mij altijd betrokken gevoeld bij de inwoners en ben ik daar bewust tussen gaan staan."

Wethouder en locoburgemeester Dennis Bouwman neemt voorlopig haar taken waar totdat interim- burgemeester Cees Bijl de taken van Damsma als invaller oppakt. Vanwege de aankomende verkiezingen wordt pas later gezocht naar een permanente nieuwe burgemeester. Bijl is ingehuurd door de commissaris van de Koning tot aan 2023.

Negatieve sfeer

Mieke Damsma maakte begin oktober haar vertrek bekend vanwege onder andere 'een moeizame relatie met de raad'. "Ik heb moeten constateren dat de raad andere verwachtingen van zijn burgemeester heeft dan de wijze waarop ik vind dat mijn rol moet worden ingevuld", stelde Damsma, waarna de mededeling dat ze op zou stappen volgde.

Dat die verhoudingen niet goed waren, uitte zich bij meerdere dossiers, zoals de ambtelijke organisatie. Al snel na haar aantreden liet Damsma een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het hoge verzuim en het grote verloop door adviesbureau BMC. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een angstcultuur. Ambtenaren zouden elkaar moeilijk durven aanspreken op afspraken en ook durfden medewerkers niet voor voor zichzelf op te komen bij leidinggevenden. BMC concludeerde dat het draagvlak voor de gemeentesecretaris was weggevallen. De gemeentesecretaris vertrok, maar het lukte Damsma niet om iets aan de negatieve sfeer op het gemeentehuis te veranderen.

Informatie te laat

Damsma kreeg ook kritiek over de slechte communicatie richting de raad over overlast door Attero in Wijster. Als burgemeester nam Damsma volgens raadsleden niet genoeg initiatief en deelde ze ook niet op tijd belangrijke informatie vanuit de provincie waardoor ophef ontstond. De burgemeester werd een twijfelachtige houding verweten door zowel oppositie- als coalitiepartijen.

Ook kwam Damsma soms met voorstellen die tot grote verontwaardiging leidden bij raadsleden. Ze wilde raadsleden niet meer inzetten als vrijwilliger bij stemloketten, maar er bleken niet genoeg vrijwilligers om de taken van die raadsleden daar over te nemen.

Ook successen

De verhoudingen in de gemeenteraad in Midden-Drenthe zijn al jarenlang verstoord. Toch wist Damsma op ondanks die verstoorde verhoudingen stappen te zetten in sommige dossiers. Zoals haar succesvolle bemiddeling bij de spoorwegovergang in Wijster tussen aanwonenden en ProRail, het behoud van een politiepost in de gemeente en aan haar culturele portefeuille waarin Damsma zelf ook zingend op het podium te vinden was.

Raadsleden houden het daarom vanavond netjes en bedanken de burgemeester met cadeautjes en mooie woorden. Een vogelgids, schilderij of een droge worst van zelfgeschoten wild van de oppositie, de enige vrouwelijke burgemeester hoeft niet met lege handen naar huis te gaan.

"Je hebt vanaf de start ingezet op bestuurlijke vernieuwing", spreekt partijgenoot Arnoud Knoeff (D66) haar toe. "Je wilde de zaak hier vernieuwen, maar dat is in het traditionele Midden-Drenthe nog niet gelukt. We zullen dat niet opgeven, maar we hebben daar mogelijk nog wel een raadsperiode voor nodig."

Nog geen toekomstplannen

Ook commissaris van de Koning Jetta Kleinsma liet van zich horen: "Je was burgemeester in een lastige tijd. Een tijd van heel grote discussies en opgaves. Energietransitie, stikstof, en daar kwam corona nog eens bij. Vier jaar geleden startte je hier. Iedereen is hier vol elan begonnen. Maar gaande de rit zijn verschillen van inzicht ontstaan tussen de gemeenteraad en de burgemeester. Treurig, maar het gebeurt vaak in relaties. Het is heel dapper dit moeilijke besluit te nemen."

Wat Damsma's nieuwe plannen zijn weet ze nog niet. Wel wil ze graag in de gemeente Midden-Drenthe blijven wonen. Voor de raad, die haar opvolger uitkiest, heeft ze nog een advies: "Meer been-op-de-tafel gesprekken zou ik u allen adviseren. Durf de klassieke manier van werken los te laten. De nadruk ligt bij de gemeenteraad bij het politieke forum. Maar volgens mij is er meer."

