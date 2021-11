Wethouder Dekker moet met 'list' geld voor gasloze proeftuin lospeuteren

Er komt in december namelijk een voortgangsrapportage aan over Lariks-West als gasloze proeftuin, zo heeft Dekker aangekondigd. En de raadsfracties van VVD, ChristenUnie, Stadspartij PLOP en PvdA willen dat eerst afwachten.

Eerst cijfers zien

"We willen eerst wel eens zien waar het geld al aan besteed is in dit miljoenenproject, en ook wat nog nodig is en waarvoor precies. Pas als we daar inzicht in hebben, gaan we kijken naar dit extra krediet", aldus VVD-raadslid Bert Homan. "Dat lijkt me de juiste volgorde." Andere partijen sluiten zich daarbij aan.

Wethouder Karin Dekker interpreteerde hieruit dat de fracties 'het project dus willen stopzetten, als de voortgangsrapportage hen straks niet bevalt'. "Dit is een compleet verkeerde reactie van de wethouder, stopzetten is niet door ons in de mond genomen. We willen eerst gewoon die rapportage zien, en op basis daarvan die 273.000 euro uitgeven, of bijsturen", aldus Homan.

Al 1 miljoen euro op

Voor Proeftuin Lariks-West heeft Assen dik 4,6 miljoen euro Rijksgeld gekregen om de wijk als één van de 27 landelijke proefprojecten van het gas af te halen. Bedoeling is om dat via een warmtenet te doen, waarbij 428 huizen verwarmd worden met water uit de Vaart. Inmiddels hebben voorbereiding, participatie en onderzoek sinds 2019 al bijna acht ton opgeslokt. Met het extra krediet erbij, is dat straks meer dan een miljoen euro.

De partijen willen wel eens zien, waar dat geld zoal aan besteed is. Raadslid Cor Staal van de ChristenUnie vond het raadsvoorstel, waarin wethouder Dekker om het extra krediet vraagt, 'maar moeilijk leesbaar, en volkomen onduidelijk waar het geld precies aan uitgegeven wordt', net als de VVD.

Vrees voor kostenoverschrijding

Er blijft straks nog 3,6 miljoen euro over van het Rijksgeld dat Assen voor deze gasloze proeftuin krijgt. En dat is 'toevallig' ook het exacte bedrag wat het warmtenet straks moet kosten volgens een gemeentelijke businesscase die voor de zomer is gepresenteerd. Volgens de VVD moet daar nog eens 2 miljoen bij van de gemeente zelf, 'dus kosten genoeg en hoezo een sluitend exploitatiemodel?'

Asser partijen vragen zich af of er straks geen forse kostenoverschrijdingen dreigen, en ook of er wel voldoende bewoners zijn die willen meewerken aan de overstap naar een warmtenet. Daar willen ze eerst meer inzicht in, voordat ze de wethouder zomaar weer geld toeschuiven, ook al is het Rijksgeld.

'Geld is bijna op'

Maar Dekker was geïrriteerd: de wethouder wil graag verder aan de slag met proeftuin Lariks-West, maar ontdekte pas op het laatste moment dat het voorbereidingsbudget bijna op was. "Men kwam daar wat laat achter. Wij waren er ook niet gelukkig mee, en hebben er daarom ook een andere projectleider opgezet", liet ze de raad weten. Inmiddels is een externe aangetrokken.

Dekker wilde er verder niet omheen draaien, en zei het geld 'nu' nodig te hebben. "De snelheid is al wat verminderd, omdat het geld dreigt op te raken, en ik wil ook niet buiten het krediet werken, dus heb ik nu het geld nodig. Anders moet ik enkele keukentafelgesprekken die in december gepland staan afzeggen. Die kunnen dan niet doorgaan."

Verder na zomergesprekken

Ondanks alle scepsis zou ze het 'op prijs stellen' het krediet toch te krijgen, zo probeerde Dekker vanavond de raad te paaien. "Zodat we door kunnen met de proeftuin, met de participatie, en met de verdere uitwerking van de businesscase en van de zomergesprekken die er zijn geweest."

In proeftuin Lariks-West ging een speciaal team deze zomer van deur tot deur (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Deze zomer ging de gemeente met een speciaal team van deur tot deur voor zomergesprekken in de wijk over de energietransitie, en de overstap van gas op een warmtenet. Er is in totaal met 200 huishoudens gesproken, dat is 82 procent van de doelgroep, en daarvan gaven er zestig aan graag nog een keukentafelgesprek te willen. Dat is veel meer dan gedacht, want er was op zo'n twintig tot dertig gesprekken gerekend. Een deel van die gesprekken moet nog, en het liefst dit jaar, aldus Dekker.

'We gaan ervan leren'

De wethouder noemt de gasloze proeftuin voor de gemeente Assen ook 'een spannend proces'. "Ja, ik heb er ook zorgen over, nee het loopt niet perfect, en ja we gaan ervan leren." Volgens Dekker wordt het de komende maanden afwegen hoe het met deze gasloze proeftuin in Assen verdergaat. "En ook óf we verder gaan. Maar wat mij betreft gaan we echt verder, want landsbreed zijn proeftuinen nodig om te kijken hoe je energietransitie vormt geeft."

Volgens de VVD kan Dekker ook de keukentafelgesprekken simpelweg dekken met geld uit de post 'onvoorzien'. "Er is ruimte genoeg om dat te overbruggen, maar laten we op een nette manier zorgen dat dit project doorgaat. Dus eerst de voortgangsrapportage en dan het geld."

Tom Poes

Wethouder Dekker zei te gaan nadenken hoe ze dit probleem nu oplost, en gaat ermee terug naar het college. "Ik hoor wat u zegt als raad en denk ondertussen 'Tom Poes verzin een list'. Ik kom erop terug." Over een week moet ze met een 'slimme' oplossing komen, wil ze het geld krijgen. Want dan beslist de raad definitief.

Wethouder Dekker loopt met de proef met het warmtenet in Lariks-West, met huizen in de Beek en omliggende straten, op eieren. Ze wil alle huishoudens er goed bij betrekken.

Les na Kloosterveen

Ze heeft eerder dit jaar met haar gasloze plannen voor Kloosterveen zware kritiek gekregen. Daar voelden buurtbewoners zich zwaar overvallen, door de dwingende wijze waarop Dekker de wijk voor 2030 van het gas af wilde hebben met all electric warmtepompen.

