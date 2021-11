Ex-PvdA'ers Smit en Rengers raadsverkiezingen in met Assen Centraal

Albert Smit en Luc Rengers vonden het afgelopen vrijdag nog 'veel te prematuur', toen ze bekendmaakten als raadslid uit de PvdA-fractie te stappen, en verder te gaan als Assen Centraal. Maar na 'allerlei positieve reacties' hebben ze nu toch al besloten dat ze ook meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar. Beide oudgedienden van de PvdA willen hoe dan ook door, er is voldoende steun en het is 'hun lust en hun leven'.

"We liepen er toch al langer mee rond om straks mee te doen met de verkiezingen. We wilden alleen even afwachten hoe er gereageerd zou worden op onze bekendmaking dat we uit de PvdA zijn gestapt, en als Assen Centraal verder de raadsperiode afmaken", verklaart Luc Rengers de ommezwaai binnen een week.

Positieve berichten

"Van zoveel kanten hebben we positieve berichten ontvangen, en ook melden zich allerlei mensen die graag bij ons op de lijst willen. En daar zitten ook bekende namen tussen", aldus Rengers. Namen wil hij nog niet noemen. "Maar er is voldoende animo, dus gaan we door. We zijn bezig met een lijst goede kandidaten, maar dat duurt minstens een maand."

Afgelopen vrijdag maakte het duo bekend definitief te breken met de PvdA, vijf maanden voor de raadsverkiezingen. Onder de naam Assen Centraal maken ze deze raadsperiode af, en gaan straks onder die naam ook de verkiezingsstrijd in de provinciehoofdstad aan. De 69-jarige Albert Smit was van 2010 tot 2018 wethouder, en daarvoor anderhalf jaar fractievoorzitter. Luc Rengers is 71 jaar en zit sinds 2002 in de raad.

Volksvertegenwoordiger zijn

Beide mannen willen graag volksvertegenwoordiger blijven en 'bezig zijn met het belang van de stad, want het is het mooiste wat er is'. En dat werk willen ze voortzetten, maar niet langer voor de PvdA, omdat de partij ze 'afgedankt' heeft, is hun verwijt.

De PvdA-fractie in Assen is door hun stap in één klap gehalveerd, van vier naar twee zetels. De fractie was geen team, al tijden ontbrak de onderlinge samenwerking, zo vonden beide mannen, en ze kregen ook geen ruimte voor een afwijkend standpunt. Dat leidde tot steeds meer ergernis.

Niet op lijst

Doorslaggevend is dan, dat beide mannen bijna twee weken geleden te horen kregen van de kiescommissie dat er voor hen geen plek meer is op de kandidatenlijst. "We voelden ons als oud vuil aan de straat gezet", aldus beide heren, "terwijl we zoveel voor de partij gedaan hebben. En dan word je op zo'n manier afgeserveerd."

Met alle steun voor hun stap te vertrekken en eigenstandig door te gaan, hebben ze voldoende vertrouwen om ook door te gaan na de raadsverkiezingen. "We gaan aan de slag met de statuten, het oprichten van een vereniging, en met de samenstelling van een goede lijst", aldus Rengers.

In vaarwater PvdA?

De Asser PvdA-afdeling weet niet in hoeverre de oud-PvdA'ers met hun nieuwe partij straks met de raadsverkiezingen de Partij van de Arbeid in het vaarwater gaan zitten. "We wachten het af, wij komen met een goede lijst, maar gedoe is nooit leuk," aldus afdelingsvoorzitter Vincent Slagt.

Vier jaar geleden was er binnen de PvdA al gedoe rond Albert Smit en Luc Rengers als kandidaten. Smit, die wethouder was, werd bij de lijsttrekkersverkiezing gepasseerd door nieuwkomer Natasja Lubbers. Hij zou daarna niet op de lijst komen, maar werd door een actie van leden toch lijstduwer. Door een eigen voorkeurscampagne won Smit uiteindelijk voldoende stemmen om toch in de gemeenteraad te komen. Rengers stond ook op een onverkiesbare plek, ook hij kwam met voorkeurstemmen in de raad.

