Nog geen duidelijkheid over voortbestaan zwembad Plons in Vries

Zwembad Plons in Vries zou als het aan Visio de Brink ligt al in oktober de deuren sluiten (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

'Kunnen onze kinderen in de toekomst hier blijven zwemmen?' Met die vraag zitten veel bezorgde ouders van wie de kinderen bij zwembad Plons zwemmen nog altijd. Het bad van Koninklijke Visio de Brink waar lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen zwemen is nu nog open, maar de vraag is hoe lang.

Een werkgroep van bezorgde ouders en betrokkenen is sinds september in overleg met de directie en Raad van Bestuur over de voorgenomen sluiting. Die groep zou rond 31 oktober met een advies komen over hoe het zwembad open kan blijven. Maar dat rapport ligt er nog niet, omdat de werkgroep nog wacht op antwoorden van de Raad van Bestuur.

Onderbouwing

Niet iedereen is te spreken over de voortgang van de samenwerking tussen de werkgroep en Visio de Brink. "Het duurt wel erg lang met die antwoorden", vertelt Willem Dijkstra van Stichting Vrienden van Visio de Brink. Hij is met zijn onafhankelijke stichting die geld inzamelt voor cliënten van de zorginstelling nauw betrokken bij de werkgroep.

Volgens Dijkstra ontbreekt er nog altijd een duidelijke onderbouwing over waarom Koninklijke Visio het zwembad wil sluiten. De werkgroep stelde begin september een eerste ronde vragen over het hoe en waarom, maar ontving naar eigen zeggen summiere antwoorden.

In het vervolg daarop zijn op 22 oktober nieuwe vragen gesteld. De werkgroep wil onder andere tot in detail weten hoe duurzaam het gebouw is, waar het achterstallig onderhoud in zit en wil duidelijkheid over de hoogte van de exploitatiekosten. Maar sinds de tweede vragenronde zegt de werkgroep niets meer gehoord te hebben.

Hoe zit het ook alweer met Plons?

Afgelopen juni kwam de directie met het bericht naar buiten dat zwembad Plons moest sluiten. Het bad voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking zou verouderd zijn en geld om het te onderhouden is er niet. Dat nieuws kwam voor veel ouders van kinderen als donderslag bij heldere hemel.

Een groep ouders en de stichting Vrienden van Visio de Brink zet hun vraagtekens bij de onderbouwing van de directie. Ook frustreerde de voorgenomen sluiting omdat vijf jaar ervoor door een reddingsoperatie van de hele gemeenschap in Vries zo'n 800.000 euro opgehaald om het zwembad te redden en te verduurzamen.

"Er lagen toen meerdere plannen op tafel over het voortbestaan. We kozen toen voor optie investeren en verduurzamen zodat het bad voor de lange termijn behouden blijft", vertelde Willem Dijkstra eerder. Er was in juni dan ook veel onbegrip dat vijf jaar na die investering het zwembad alsnog dicht zou moeten.

Bad nog open

Koninklijke Visio de Brink kwam al gauw terug op het besluit om het zwembad te sluiten. De directie had eerst overleg moeten hebben met de cliëntenraad en OR over de sluiting, maar dat is niet gebeurd. Ook kreeg de in het leven geroepen werkgroep waarin ouders van cliënten en stichting Vrienden van Visio de Brink in zitten de mogelijkheid om te onderzoeken hoe het zwembad toch open kan blijven.

Maar dat onderzoek wil volgens Dijkstra dus nog niet echt vlotten: "Maar goed, het voordeel is wel: het zwembad is nu nog open. Maar er hangt natuurlijk altijd nog een donkere wolk boven Plons."

In september stapte Visio de Brink-directeur Ine Berkelmans op. De Raad van Bestuur schreef in een brief aan ouders van cliënten dat 'wij samen met Ine herkennen dat de huidige dynamiek om een ander type leiderschap vraagt'. Een woordvoerder benadrukte dat het vertrek van Berkelmans niets met de sluiting van het bad te maken heeft.

En nu?

Of er nog toekomstmuziek in zwembad Plons zit moet de komende weken blijken. Volgens een woordvoerder van Koninklijke Visio de Brink is er vorige week een interim manager gestart die de mogelijkheden van het openhouden of sluiten van het bad onderzoekt. Ook gaat hij op korte termijn in gesprek met de werkgroep.

De werkgroep blijft optimistisch. Zo heeft het volgens Dijkstra genoeg ideeën om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het duurzamer maken van het zwembad. Wat ook veel kan schelen in de exploitatiekosten. "Er is iemand van de werkgroep die daar al wekenlang mee bezig is. En al die ideeën willen wij wel spuien. maar dan moet de directie wel eerst met antwoorden komen."

"Wij houden vast aan een oude wijsheid: wat goed is komt langzaam", aldus Dijkstra tot besluit.

