Boosheid om voorgenomen lockdown horeca: 'Dit is een gedrocht'

Duivenvoorden had wel verwacht dat er wat zou gebeuren. "We snappen dat we de zorg moeten ontlasten, en dat het druk is in de ziekenhuizen maar 19.00 uur is echt een tijd van niks." De horecavoorzitter vindt dat die tijd op z'n minst moet worden aangepast. "Die tijd zal moeten worden opgeschort naar 21.00 uur of nog het liefst 22.00 uur, zodat de restauratieve sector open kan blijven. De besmettingen zijn niet in de horeca. In de horeca vindt maar 2,9 procent van alle besmettingen plaats."

Statement

Een aantal bedrijven zal het volgens Duivenvoorden echt moeilijk krijgen. "De sector staat al zwaar onder druk na twintig maanden worstelen, maar drie weken dicht kan echt de nekslag worden voor veel ondernemers. Wij balen echt. Wij snappen dat er straks ondernemers zullen zijn die zeggen: 'Wij blijven gewoon open, want we zijn het er niet mee eens'. We gaan niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, dat mogen wij niet. Maar er mag wel eens een statement gemaakt worden."

Over het moment dat de maatregel van kracht wordt is Duivenvoorden kort. "De maatregel gaat morgen in, maar daar hebben we niks aan. Op zaterdagavond zitten de meeste restaurants bomvol, en iedereen heeft natuurlijk al inkopen gedaan. Het is verschrikkelijk. We weten er echt geen raad mee. "Het geeft een ongelofelijk onmachtig gevoel. Het groeit je boven de pet. Het is een soort bokswedstrijd die je niet kan winnen."

Poldermaatregelen

"Om 19.00 uur dicht, hoe dan? Toen ik het hoorde dacht ik: wie bedenkt dit? Dit schiet niet op", zegt Sander Vos, eigenaar van restaurant De Turfsteker in Westerbork. "Op het platteland kun je dan net zo goed dichtgaan. Overdag is het in december en januari niet heel erg druk en het moment dat je het moet verdienen begint rond het tijdstip van 19.00 uur."

Volgens Vos is een totale lockdown de enige oplossing. "Ik had liever gezien dat de botte bijl erdoor ging en dat alles drie weken op slot zou gaan. Thuiswerken en alleen boodschappen doen bij de supermarkt." Hij verwacht niet dat de maatregelen die nu worden genomen zoden aan de dijk zetten. "We gaan nu een paar maatregelen doorvoeren, dat blijkt over drie weken niet genoeg te zijn en dan komen er weer maatregelen. Dan zit je er in april nog mee. Het is een poldermaatregel."