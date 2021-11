Hoogeveen steekt miljoenen euro's in renovatie basisscholen

Samen met Henk Bremer (directeur-bestuurder TrEf Onderwijs) en Gerard Janze (directeur-bestuurder scholengemeenschap PricoH) maakte de wethouder de plannen bekend. "We beginnen waar de renovatie het hardst nodig is", vertelt Ten Kate. "Dat is hier op CBS De Akker in Pesse. Vervolgens kijken we stap voor stap wat de mogelijkheden zijn per school. Dat moeten we goed uitzoeken."

Doorbraak

Onderhoud is namelijk hard nodig. Meer dan de helft van de scholen in Hoogeveen is zo oud dat renovatie of nieuwbouw nodig is. Het thema speelt al sinds 2006. De schoolbesturen zien de komst van het zogeheten Integraal Huisvestingsplan (IHP) daarom als een doorbraak.

De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie, schoolbesturen voor onderhoud en kleine verbouwingen. "Daar zit een grijs gebied tussen", legt Ten Kate uit. "Daarom hebben we huisvestingplan samen opgesteld. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is."

Alle scholen zijn geïnspecteerd en vervolgens is er een rangorde gemaakt wie aan de beurt is. "We hebben veel schoolgebouwen die op leeftijd zijn. Het wordt de komende jaren nog een behoorlijke opgave", stelt wethouder Ten Kate.

Samenwerken

Per school wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De gemeente kijkt dan naar de mogelijkheden die er zijn voor nieuwbouw of renovatie van het bestaande pand. Scholen met minder dan 95 leerlingen komen in eerste instantie niet in aanmerking voor de plannen, maar worden ook niet direct uitgesloten.

Ten Kate: "Als een school minder dan 95 leerlingen heeft willen we eerst kijken of we combinaties kunnen maken met andere scholen in de omgeving. Het is niet altijd verstandig om direct in één school te investeren. Elk geval moet weer apart onderzocht worden. Het samenvoegen van scholen zou dus een oplossing kunnen zijn."

Blijdschap

Gerard Janze, directeur-bestuurder van scholengemeenschap PricoH, is blij met de samenwerking tussen alle partijen. "Het is belangrijk dat er betere schoolgebouwen komen voor kinderen in Hoogeveen. Het mooiste is dat we nu een idee hebben hoe de toekomst eruit komt te zien."

Collega Henk Bremer, directeur-bestuurder van TrEf Onderwijs, sluit zich daarbij aan. "Het is een grote stap." In het verleden is er volgens hem veel gesproken over renovatie van CBS De Akker, dat onder TrEf Onderwijs valt. "Destijds kon dat niet doorgaan vanwege de financiële situatie van de gemeente. Er is nu breed draagvlak, dus we weten wat er met De Akker gaat gebeuren."

Start renovatie

De renovatie van de Akker moet in de zomer van 2022 beginnen. Daarna staan vier andere scholen op het programma. Twee scholen van RENN4, de katholieke school Prof. Titus Brandsma en CBS Het Palet.

Tijdens de gemeenteraad op 25 november krijgt de raad meer informatie over het Integraal Huisvestingsplan. Op 9 december moet de raad een besluit nemen over het IHP.

Lees ook: