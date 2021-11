Raceteam Roelof Waninge stapt over van NTS-chassis naar Kalex

Het RW Racing GP team stapt na vier seizoenen over van het Japanse NTS naar het Duitse Kalex als chassis-leverancier. Het enige Nederlandse Grand Prix team start volgend seizoen in de Moto2-klasse met de Belg Barry Baltus en Zonta van den Goorbergh.

Ook in 2017 werkte RW Racing al samen met Kalex. Toen kwam het team nog uit in de Moto3-klasse. Het NTS-avontuur begon een jaar later in de Moto2-klasse met Jasper Iwema uit Hooghalen als coureur.

Corona

Vanwege de hoge kosten rond de corona-pandemie werd de ontwikkeling in zowel de Moto2 als ook in de MotoGP klasse stilgelegd. Dat kwam hard aan bij de Japanse metaalfabrikant. Daarnaast had het bedrijf net voor de corona-uitbraak enorm geïnvesteerd in een nieuw bedrijfspand en machines. NTS wilde wel door met het leveren van materiaal aan RW Racing, op voorwaarde dat het team zelf de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling op zich zou nemen.

Wintertest

In goed overleg met NTS heeft RW Racing de knoop definitief doorgehakt om de samenwerking met NTS stop te zetten. De piepjonge coureurs Baltus (17) en Van den Goorbergh (15) zullen later deze maand tijdens de eerste IRTA wintertest in Jerez de la Frontera voor het eerst in actie komen op de nieuwe RW Racing GP Kalex machines.