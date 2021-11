Aaldrik Pot beschrijft 35 keer vogelgeluk

"Het is wat ik het allerliefst doe: vogels kijken", zegt de schrijver, vogelliefhebber en -onderzoeker. "Het liefst ben ik altijd buiten. Ik kwam in natuurbeheer- en bescherming terecht, en soms verzand je dan vergaderingen, in gebouwen waar ik niet al te vrolijk van word. Als ik dan naar buiten kijk en ik zie een vogel... dan krijg ik daar een stoot energie van. Ik ben wel eens midden in een vergadering naar het raam gerend, omdat er een bijzondere vogel te zien was. Het vult mijn brandstoftank, het geeft me direct een geluksgevoel."

Het blijft bij Pot niet bij gewoon kijken en genieten. "Het vuurtje gaat elke keer weer branden: wauw, wat een wonderlijke wezens. Maar er komen ook vragen op. Zoals bij het pimpelmeesje dat ik eens aan een duindoorn zag hangen. Wat een volstrekt bizarre kleurencombinatie heeft ie. Ik kreeg de associatie van een trainingspak uit de jaren tachtig. Ik ga op onderzoek uit, in boeken, tijdschriften en ga in gesprek met mensen die onderzoek doen. Wat blijkt nou, hoe intenser de kleur violet van het petje is, hoe fitter de vogel. En daar selecteren de vrouwtjes de mannetjes waarschijnlijk op. Fascinerend."

35 vogelverhalen

De pimpelmees, de wespendief, de raaf: in totaal 35 vogelsoorten hebben een eigen verhaal in het boek gekregen. De basis ligt bij de vogelcolumns die hij voor het Friesch Dagblad maakte. Hij heeft de columns uitgebreid, herschreven en samengevoegd tot 'Geluk is een vogel'. Bijna alle vogels kun je in Drenthe zien. Geregeld of heel sporadisch, zoals de indrukwekkende lammergier, die dit voorjaar zowat in zijn tuin een nacht doorbracht. Daarnaast is het een eerbetoon aan mensen die hun leven wijden aan het bestuderen van vogels.

De raaf zadelt hem nog steeds met grote vraagtekens op. "Ik heb er de meeste vragen over en de minste antwoorden. Het is een superslimme vogel. In Drenthe zijn vijfentwintig broedparen, maar de jongen zien we bijna nooit. Waar zitten ze nou? Vorig jaar, in de lockdown, heb ik eindeloos rondjes gefietst, maar ik heb er geen een gezien, nul."

Meer liefde

Als adviseur van Staatsbosbeheer en voormalig boswachter heeft Pot veel te maken met de leefgebieden van vogels. De bescherming van vogels gaat hem aan het hart. "Alles wat je aandacht geeft, daar raak je meer verbonden mee. Wij mensen zijn niet alleen op de aarde, er zijn ook andere diersoorten die recht hebben op ruimte. We zouden allemaal wat bescheidener kunnen worden, zodat er wat meer ruimte overblijft. Denk aan de tapuit, in Drenthe is - op de grens met Friesland - de allerlaatste binnenlandse populatie. Als de mens zich iets terughoudender opstelt, dan wordt dat meteen beloond met meer broedparen. En het is echt een fantastische vogel om te zien."

Pot hoopt dat het boek een vonkje doet overslaan bij de lezer, of het vuur nog sterker aanwakkert. "Door beter te kijken en vragen te stellen duik je dieper in het leven van de vogels. Ik weet zeker dat dit leidt tot meer liefde voor vogels, en waar je liefde voor voelt wil je beschermen."

'Geluk is een vogel' is vanaf 19 november verkrijgbaar in de boekhandel.

Het nieuwe boek van Aaldrik Pot. (Rechten: Aaldrik Pot)

