Opnieuw 294 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 294 positieve coronatests gemeld. Dat aantal is gelijk aan het dagtotaal van gisteren en daarmee een evenaring van het hoogste aantal van dit jaar.

De meeste nieuwe positieve tests zijn volgens het RIVM het afgelopen etmaal afgenomen in de gemeente Emmen: 98. Daarna volgen Assen (38), Hoogeveen (31) en Coevorden (22). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Het dagrecord in Drenthe blijft staan op 328 positieve tests. Dat was op 19 december vorig jaar.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 12-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1823 (+6) 8 21 Assen 5119 (+38) 74 15 Borger-Odoorn 2065 (+14) 35 16 Coevorden 3820 (+22) 63 32 Emmen 11835 (+98) 197 85 Hoogeveen 6115 (+31) 87 42 Meppel 3067 (+19) 35 32 Midden-Drenthe 2637 (+18) 41 32 Noordenveld 2306 (+9) 35 26 Tynaarlo 2196 (+13) 27 25 Westerveld 1375 (+14) 19 22 De Wolden 2632 (+11) 39 26 Onbekend 105 (+1) 0 0

Landelijk ruim 16.000 nieuwe coronagevallen

In heel Nederland zijn voor de tweede dag op rij meer dan 16.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het RIVM kreeg 16.287 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan het record van gisteren. Toen waren er, na correctie, 16.331 positieve tests.

Ziekenhuizen hebben de afgelopen dag 259 nieuwe coronapatiënten binnen zien komen. Dat is het hoogste aantal opnames in een dag sinds 15 mei, bijna zes maanden geleden. De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de intensive cares 34. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding gemiddeld 218 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei. Het gemiddelde stijgt nu voor de 31e dag op rij.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1755 mensen met coronagerelateerde klachten. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Voor het eerst in maanden liggen er meer dan 1400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 op de intensive care. In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met 56, en de dag ervoor waren er ook al 52 mensen met corona bij gekomen.

Aankondiging lockdown

Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers komt het kabinet vanavond met de aankondiging van een korte, milde lockdown van drie weken. Daarin moeten winkels, restaurants, cafés en kroegen hun deuren om 19.00 uur sluiten, en mogen mogelijk maximaal vier mensen thuis op bezoek komen. Iedereen wordt opgeroepen weer thuis te gaan werken.

Na de drie weken hoopt het kabinet de maatregelen te kunnen inruilen voor een strenger toegangssysteem. Nagedacht wordt over een 2G-systeem, waarbij alleen maar mensen worden toegelaten die een coronabesmetting hebben doorgemaakt of een vaccin hebben gehad. Zo'n systeem stuit bij sommige partijen op veel weerstand, omdat veel ongevaccineerden zo niet meer de kans krijgen met een negatieve test alsnog binnen te komen.