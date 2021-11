De Haas wil verder met Päivärinta, Streuer zoekt nog nieuwe passagier

Bakkeniste Ilse de Haas (26) uit Assen wil samen verder met de vijfvoudig wereldkampioen Pekka Päivärinta (49) uit Finland in de strijd om het wereldkampioenschap bij de zijspannen. Het duo eindige de strijd om de wereldtitel met de bronzen medaille. Als vervanger kwam De Haas begin dit seizoen 'per toeval' bij de Fin in de bak terecht.

"Ik heb de smaak te pakken. Dit is nog maar het begin", zegt De Haas enthousiast. "We moeten formeel nog dingen rondmaken. Maar het lijkt goed."

Jeroen Remmé stopt ermee

Voor Bennie Streuer (37) uit Grolloo is het een ander verhaal. Na z'n herstel van de forse crash van vorig jaar april in Duitsland is zijn bakkeniste Emmanuelle Clement uit Frankrijk overgestapt naar collega Todd Ellis. Jeroen Remmé nam de honneurs waar en samen reden ze uiteindelijk nog naar de zevende plaats in het wereldkampioenschap.

"Maar Remmé stopt ermee en dus moet ik op zoek naar een nieuwe passagier", laat Streuer weten. "Ik heb wel wat opties hoor. Er zijn mensen die zich zelf gemeld hebben. Maar ik moet daar nog even goed over nadenken. Ik hoop wel dat het nu voor wat langere tijd is. Dat is gewoon fijn", verklaart de voormalig wereldkampioen.

Onder het mes

Streuer moet zelf nog weer een keer onder het mes. "Al het ijzerwerk dat ze in m'n rug hebben gezet na de crash wil ik er graag weer uit hebben. Meestal laten ze het een jaar zitten, maar ik hoop dat het er sneller uit kan. Als er nu iets gebeurt weet je zeker dat het rondom dat ijzer breekt en dat vind ik geen fijn gevoel", geeft Streuer aan. Pijn aan z'n rug heeft hij helemaal niet meer. Maar wel heeft hij nog last van z'n bekken als gevolg van de zware crash.

Het span heeft hij al helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt na het seizoen. Als alles volgens plan verloopt zal Streuer ook volgend seizoen uitkomen voor het Bonovo action/MGM Racing Performance-team.

