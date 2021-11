Staphorst neemt fietsbrug in Meppel over

De fietsbrug tussen Staphorst en Meppel komt volgende maand in handen van gemeente Staphorst. Dat is bij de aanleg in 2008 afgesproken en wordt nu uitgevoerd, melden de gemeenten.

In 2008 werden de wegen in Meppel-Zuid, naast snelweg A32, opnieuw ingericht. Dat gebeurde met oog op de toegenomen verkeersdrukte. Naast de afslag komen veel wegen samen. Uit Meppel-centrum, uit de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden en uit Staphorst begeven auto's zich naar de snelweg.

Het is ook een punt waar veel fietsers langskomen. Schoolkinderen uit Staphorst moeten langs dit knooppunt om de scholen in Meppel te bereiken. Daarom werd de fietsbrug aangelegd. Die werd deels betaald door de gemeente Meppel, en deels met geld van de Europese Unie. Omdat hij eigenlijk op grondgebied van Staphorst staat, zou hij na tien jaar van eigenaar wisselen. Dat is nu, weliswaar na dertien jaar, het geval.

De gemeente Meppel betaalt nog één jaar de onderhoudskosten voor de brug. Dat komt neer op zo'n 10.000 euro. Daarna is het aan de gemeente Staphorst. "We hebben in 2008 niet een exacte datum afgesproken", vertelt wethouder Alwin Mussche van Staphorst. "We hebben het moment nu formeel gemaakt. De overdracht is op 1 december."

Geen groot onderhoud

Mussche belooft dat Staphorst de brug behoudt. "Het is belangrijk dat daar een veilige ontsluiting voor fietsers is. Het is een erg druk knooppunt van verkeer", zegt hij. "Daar wil je kinderen niet overheen sturen. Daarom is zo'n brug een must. De fietsontsluiting op deze manier is wat mij betreft gewaarborgd."

Bij de aanleg werd gekozen voor een houten brug, omdat dat dat het goedkoopst was. De brug is nog in goede staat, zegt Mussche. "We hebben de brug onderzocht en er is momenteel nog geen groot onderhoud nodig. Hij gaat nog jaren mee."

