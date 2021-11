De captain van ijshockeyclub GIJS Groningen komt uit Assen

Als tiener debuteerde Groenhof in de hoofdmacht van GIJS Groningen waarmee hij in het seizoen 2016/2017 één seizoen in de BENE-League speelde. "Maar dat was geen succes", legt de huidige aanvoerder uit.

De afgelopen weken heeft GIJS Groningen zich in de eerste divisie voor de eredivisie geplaatst. Morgen start Groenhof zijn zoveelste seizoen in de basis bij de ploeg uit de buurprovincie. "Er gebeurt altijd wat. Het is niet zoals bij voetbal dat je achterover kunt leunen. Het blijft op en neer gaan en is nooit saai", verkoopt Groenhof de sport. "Een goede 'check' op het veld maakt het voor de toeschouwers leuk om te zien."

Zilver met Jong Oranje

Groenhof is dol op ijshockey. Op 5-jarige leeftijd stond hij al met de puck te spelen. "Ik heb alle nationale jeugdselectie doorlopen. Daar ben ik wel trots op", glimt de verdediger van GIJS Groningen. "Met Jong Oranje heb ik eens zilver op het WK voor C-landen in Hongarije gewonnen."

Bij GIJS Groningen speelt de Drentse captain samen met veel Groningers, een talentvolle Tsjech, twee Litouwers en een Slowaak. De coach van de eredivisieclub komt uit Hongarije. "We spelen met zes andere teams een hele competitie. Het niveau ligt hoog. We komen qua skills dicht bij de BENE-League. Maar dat is ook organisatorisch te hoog gegrepen gebleken voor GIJS Groningen."

Vader Bert is assistent

Groenhof draagt nummer 40. "Dat is het laatste nummer dat mijn vader droeg. Dan blijft 40 in de familie, zeggen we altijd", lacht de verdediger. Bert Groenhof heeft ook voor GIJS Groningen in de top gespeeld en is nu de assistent-coach. "We speelden altijd in het rood, maar de sponsor heeft dat naar roze gewijzigd. Wie betaalt, bepaalt."

"Ik zou nog wel eens kampioen willen worden", besluit Groenhof. Topploeg uit het Noorden Flyers Heerenveen heeft wel eens aan de Asser beul op ijzers getrokken, maar Groenhof is GIJS Groningen altijd trouw gebleven. "Het zit in Kardinge vaak vol. Vijfhonderd tot duizend man, echt waar. Ik kijk ernaar uit veel eredivisiewedstrijden te winnen."