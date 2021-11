Drukke avond horeca: 'Mensen willen voor de lockdown op stap'

Topdrukte vanavond bij de horeca in Drenthe. Veel mensen willen nog even uiteten, voordat de horeca vanaf morgen vroeger moet sluiten.

"We zitten echt ramvol vanavond", zegt een medewerker van Liff in Assen. Datzelfde zien ze bij Café Groothuis in Emmen. "De afgelopen periode was al erg druk. Voor vanavond zaten de reserveringen binnen no-time vol."

Gedeeltelijke lockdown

Vanavond maakt het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen bekend om het stijgend aantal coronabesmettingen in te dammen. Er komt een gedeeltelijke lockdown van drie weken, melden bronnen aan verschillende media. Zo moeten horeca en niet-essentiële winkels al om 19.00 uur sluiten. "Mensen willen nog even genieten van een avondje uit", ziet ook een medewerker van restaurant Touché in Assen. "Het is al de hele week extreem druk."

Daarnaast mag er de komende drie weken geen publiek meer sportwedstrijden aanwezig zijn. Mogelijk mogen bioscopen en theaters wel open blijven.

De persconferentie van het demissionair kabinet is om 19.00 uur live bij RTV Drenthe te zien en te beluisteren op TV, radio, online en via Facebook.