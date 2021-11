Eten uit eigen bos: Veel animo voor cursus Voedselbossen

"Ik ben nog steeds beduusd door de animo hiervoor in Midden-Drenthe. Inmiddels hebben we tachtig aanmeldingen en een gigantische wachtlijst", zegt cursusleider Femmeke Huigens.

Lokaal voedsel

Een door mensen ontworpen bos, waar je alles wat je plant kan eten en die bestaat uit verschillende lagen: dat is een voedselbos. De gemeente Midden-Drenthe wil het produceren en consumeren van lokaal voedsel meer stimuleren. De aanleg van voedselbossen is hier een onderdeel van. Het doel van de cursus is niet alleen om met de aanleg van voedselbossen de lokale voedselproductie te stimuleren, maar om ook de biodiversiteit en leefbaarheid verder te vergroten.

"Doordat er in een voedselbos zoveel verschillende dingen door elkaar staan, krijg je een heel actief ecosysteem", legt cursusleider Martijn Aalbrecht uit. "Met veel bodemleven, heel veel insecten vinden het prettig en vogels komen terug. Je gaat niet spitten in de bodem. Je laat alles met rust, waardoor je koolstof in de bodem gaat vastleggen."

Veel werk?

De cursus bestaat uit drie dagen en een inspiratiedag waarbij verschillende voedselbossen in de omgeving worden bezocht. "Enerzijds is het inhoudelijk leren over wat een voedselbos is. Maar anderzijds is het ook met elkaar in verbinding komen. Een community opzetten waarin we bijvoorbeeld kennis kunnen delen, maar ook plantmateriaal", zegt Huigens.

Volgens Aalbrecht valt het mee hoe bewerkelijk een voedselbos is en je hoeft niet per se groene vingers te hebben. "In het begin moet je natuurlijk alles aanplanten en de eerste jaren moet je ervoor zorgen dat de beplanting goed aanslaat. Maar daarna heb je veel minder werk dan bijvoorbeeld in een traditionele moestuin. Ik ben hiermee begonnen omdat ik heel slecht was in moestuinieren. Dit bevalt mij uitstekend."