Schaatslegendes van weleer bedwingen samen Col du VAM

"De naam Anabole S komt uit de tijd dat wij achter die grote sterke derrières van Oost-Duitsers aanreden", verklaart Schenk (77). Met vier Olympische medailles de grootste naam van het gezelschap "Je mag erbij als je oud genoeg bent, fit bent, een beetje kunt fietsen en niet chagrijnig bent", vult Jan Bols uit Hoogeveen (77) aan.

Op de mountainbike

Ook Jos Valentijn, Co Giling, Frits Schalij, Jan Bazen, Jappie van Dijk, Jan Derksen, arts Roelf Breederveld en schaatsenleverancier Jaap Havekotte zijn van de partij. Ze fietsen allemaal op een mountainbike. Sommigen rijden inmiddels elektrisch.

Anabole S noemt deze groep oud-topschaatsers zich (Rechten: RTV Drenthe / Karin Mulder)

VAM-berg

Vanaf hun pleisterplaats in Echten rijden de mannen samen naar de VAM-berg in Wijster. Voor de meeste mannen een nieuwe ervaring. En op de top komen de meest woeste plannen naar boven. "Ik vind het heel indrukwekkend. Ze moeten hier de Formule 1 nog een keer naartoe halen. Met dit parcours maken ze nog een keer een kans", zegt Jos Valentijn. "Het wielrennen is hier al. De afdaling van het WK skiën kan hier ook. We moeten alleen zorgen dat het koud genoeg blijft 's winters", vult Schenk aan.

'Polsslag behoorlijk omhoog'

Piet Kleine uit Kerkenveld, zelf goed voor drie Olympische medailles, kent de VAM natuurlijk al wel. Maar een echte liefhebber van klimmen is hij niet meer. "Ik probeer dit soort dingen altijd zoveel mogelijk te mijden. Want dan gaat de polsslag toch wel altijd behoorlijk omhoog. Maar ik sport nog drie keer in de week hoor. Twee keer fietsen sowieso en een keer tennissen", besluit de net 70-jarige stayer.

'Rustig naar beneden'

Omdat ze het niet kunnen laten, wordt er toch nog een extra rondje over de Col du VAM gereden. "Rustig naar beneden. We hebben allemaal slappe banden, dus we kunnen niet zo hard de bochten door als anders", besluit reisleider Bols.