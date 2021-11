JWF-kapel speelt muziekstuk voor 350 jaar Coevorden ontzet

Dat werd vanmiddag bekendgemaakt op het defensieterrein aan de Mars in Coevorden. In een filmset-achtige setting ontving burgemeester Renze Bergsma plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Rob Jeulink.

Coevorden én Groningen waren in 1672 bezet door Bommen Berend, oftewel Bernhard von Galen, de bisschop van Münster. Mede dankzij Coevordenaar Mijndert van der Thijnen, die in Groningen zijn plannen presenteerde, werd Coevorden bevrijd.

Kijkje in geschiedenis

"Het speciaal gecomponeerde muziekstuk moet de bezetting en bevrijding van Bommen Berend verbeelden. We nemen een kijkje in de geschiedenis", legt Roelie Lubbers, projectleider bij de Culturele Gemeente Coevorden, uit.

De keuze voor de Koninklijke Militaire Kapel JWF is volgens haar een logische. "Coevorden heeft wel iets met Defensie en we wilden graag iets met professionele muziek doen. En er is één heel goed professioneel orkest in Drenthe", verwijst Lubbers naar het militaire harmonieorkest.

Frequentere viering

Het verhaal, dat wordt vertelt in muziek en zang, speelt in Coevorden, Groningen en Münster en wordt ook daadwerkelijk in alle drie de plaatsen vertelt. De bevrijding door Bommen Berend staat in Coevorden iedere 50 jaar op het programma. "In Groningen doen ze dat natuurlijk elk jaar, op 28 augustus", weet Lubbers. "In Coevorden willen we eigenlijk ook wel naar een frequentere viering toe."

Naast het muziekstuk levert de viering van 350 jaar ontzet nog meer op in Coevorden. Zo verschijnt er een boek en zal er een herdenkingsmunt worden geslagen.