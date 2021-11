Oslopaal bij skatepark Zeijerveen: plek voor opladen en ontladen

De installatie is gemaakt door allerlei techniekstudenten van het Drenthe College in Assen. Ze zijn er ondertussen al een paar jaar mee bezig, want ook hier gooide corona roet in het eten.

Idee 'gejat' uit Oslo

Techniekdocent Jan Willem van Geffen is de grote aanjager van het initiatief. Hij kwam de paal op zijn vakantie tegen op een plein in Oslo. Hij dacht dat het nabouwen van die paal een mooie opdracht zou zijn voor zijn studenten. "Maar dan wel beter. Daar hadden ze de Oslopaal van hout gemaakt, die van ons is van staal."

Vanaf dat moment kreeg het project de naam 'Oslopaal'. "Beter goed gejat, dan zelf slecht bedacht toch?", lacht Van Geffen. "Het mooie van dit project is dat verschillende disciplines van techniek hier samenkomen in de Oslopaal. We hebben er met z'n alleen eraan gewerkt, het is een heel sociaal project."

Hippe ontmoetingsplek

Zo hebben studenten van de metaalafdeling van het Drenthe College het stalen gevaarte in elkaar gelast, studenten elektrotechniek zorgden voor de zonnepanelen op het dak en alle elektrische aansluitingen richting de inlaadpunten. En de houtbewerkingsafdeling van CS Vincent van Gogh zorgde voor 28 houten zitjes, aangebracht op een fraaie rondzit.

"Zo heb je een hele hippe ontmoetingsplek. De jeugd kan hier lekker even ontladen, als ze hierin het Skatepark bezig zijn, even lekker chillen en ondertussen hun apparaten opladen. Jongeren zitten tegenwoordig altijd op hun telefoon, en als die leeg is, gewoon effe inlaadkabeltje hier in het stopcontact inpluggen. Klaar terwijl je wacht", zegt Van Geffen.

Weggestopt bij recreatiepark?

Dat de Oslopaal nu bij het Recreatiepark Zeijerveen staat, pal naast de skatebaan en de nieuwe speeltuin van Kloosterveen, was trouwens niet het eerste plan. Het Koopmansplein, in hartje Assen, was aanvankelijk in beeld voor dit bijzondere staaltje van techniek. Bedoeld als oplaadplek voor bezoekers aan de binnenstad, die onder het winkelen ook 'leeg' waren geraakt.

"Het stadsplein heeft natuurlijk een geweldige metamorfose gehad, en in het gekozen ontwerp was uiteindelijk geen plek meer voor onze Oslopaal. Toen kwam de gemeente Assen met deze alternatieve locatie, en die is prima", zegt Van Geffen.

Of de technische trots van het Drenthe College daarmee niet wat ver weggestopt is, zo aan de rand van Kloosterveen, ver weg van alle drukte? "Dat zie je dus helemaal verkeerd", zegt techniekdocent Van Geffen. "Deze plek is juist veel beter. Als je om je heen kijkt, is dit toch dé locatie voor jongeren. Veel skaters, en ook jeugd in de speeltuin. Dus een mooie ontmoetingsplek, gemaakt dóór jongeren vóór jongeren."

Hangcontainers

En, er komt volgens Jan-Willen van Geffen nog iets bijzonders vlakbij de Oslopaal, wat nóg meer belangstelling zal trekken van jongeren. "We zijn inmiddels ook al benaderd, met onze techniekopleiding, om containers om te bouwen tot hangplek voor de jeugd. Die komen hier dan ook bij te staan, zodat ze droog kunnen hangen."

