Kabinet wil virus 'harde klap' geven: deze maatregelen gaan morgen in

De maatregelen gaan vanaf morgen in, en gelden voorlopig voor drie weken. Het kabinet wil een virus 'een harde klap' geven. Dat is 'een heel vervelende boodschap', erkent Rutte. "Maar dat virus zit overal, door het hele land, in alle sectoren en onder alle leeftijden."

Aangescherpte maatregelen

Horecazaken zijn naast de verplichte sluitingstijd van 20.00 uur ook verplicht om mensen een vaste zitplaats toe te wijzen. Verder moet gewerkt blijven worden met het coronatoegangsbewijs. Evenementen zijn straks mogelijk tot 18.00 uur, ook met een coronabewijs en een vaste zitplaats. Daarnaast moet de anderhalve meter afstand worden gehouden waar geen coronabewijs verplicht is.

Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. In het mbo, hbo en de universiteiten zijn maximaal 75 personen per ruimte toegestaan. Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig zijn. De sinterklaasintochten kunnen morgen doorgaan, als de burgemeester daarvoor toestemming heeft gegeven. Theaters, concertzalen en bioscopen blijven open.

Dringende adviezen

Naast de maatregelen geeft het kabinet ook dringende adviezen. Zo mogen mensen niet meer dan vier gasten van dertien jaar en ouder ontvangen. Daarnaast wordt het thuiswerkadvies aangescherpt. "Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan", luidt het dringende advies.

Invoering 2G en 3G

Na de periode van drie weken wil het kabinet ondernemers de kans geven om te kiezen voor 2G of 3G. Dat betekent dat zij alleen mensen kunnen binnenlaten die beschermd zijn tegen het coronavirus door een vaccinatie of recente besmetting (2G), of ook mensen die door middel van een test laten zien dat zij niet besmet zijn (3G). Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca, en heeft wel gevolgen voor de overige spelregels. Horecazaken die kiezen voor 3G, worden dan beperkt in hun mogelijkheden.

Het kabinet geeft toe dat de nieuwe regels een 'ingrijpend pakket' vormen. Voor ondernemers wordt daarom gewerkt aan steunpakketten om de financiële gevolgen te verzachten. Hoe die steun er precies uit komt te zien en hoeveel extra geld ervoor beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Een overzicht van de coronamaatregelen, die morgen om 18.00 uur ingaan en duren tot zaterdag 4 december: - Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht. - Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino's moeten om 18.00 uur dicht. - Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels en drogisterijen, moeten om 20.00 uur dicht. - In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. - Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Er mogen hoogstens 1250 personen in een zaal. Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor bioscopen, theaters en concertzalen. - Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet welkom. Verder is alle sport toegestaan. - Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar 'Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan'. - Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. - Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine. - Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hogerberoepsonderwijs (hbo) en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor zalen waar tentamens worden afgenomen. Om het aantal coronabesmettingen ook op langere termijn in te dammen, werkt het kabinet ook een breder gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB). Ondernemers kunnen gaan kiezen tussen een CTB van het type 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. Het kabinet moet dit nog wettelijk mogelijk maken. Het kabinet kondigde eerder al aan dat het coronatoegangsbewijs ook verplicht wordt voor de meeste detailhandel en voor dierentuinen en pretparken. Daarnaast wil het kabinet het ook wettelijk mogelijk maken dat werkgevers op de werkvloer om het CTB kunnen vragen.

Lees ook: