FC Emmen voorlopig weer zonder publiek: 'Lijkt wel een nachtmerrie'

FC Emmen kan de komende drie weken in actie blijven komen, maar publiek is niet toegestaan. Dat is het gevolg van de nieuwe coronamaatregelen van het demissionaire kabinet. Die gelden voor wedstrijden en trainingen van zowel de profs als de amateurs. Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen heeft weinig begrip voor de maatregelen.

"Teleurstelling alom. Dit lijkt wel een nachtmerrie", verzucht Lubbers. "Je moet heel veel mensen weer gaan teleurstellen dat ze niet in het stadion mogen. We gaan weer voetballen in een soort crematorium. Dat er helemaal geen verschil wordt gemaakt tussen evenementen in de binnen- of buitenlucht, dat is absurd. Dit zijn dus vreemde maatregelen. Ik betwijfel of ze er wel ernstig over hebben nagedacht. Want dit raakt ons op heel veel terreinen."

In de Keuken Kampioen Divisie gaan stemmen op om de wedstrijden te verplaatsen nu het publiek voorlopig niet welkom is in de stadions. De clubs hebben overlegd over mogelijke alternatieven voor de komende weken. "Er wordt gezocht naar alternatieven, maar fysiek gezien is het lastig. Wat doet zoiets met je selectie als je wekenlang niet speelt?", vraagt Lubbers zich af. "En je krijgt na de winterstop weer meer wedstrijden. Het roept allemaal heel veel vragen op."

Fel statement

De KNVB en de organisaties van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hadden eerder op de dag in felle bewoordingen hun ongenoegen geuit toen het publieksverbod uitlekte. "Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt", staat in een statement. "Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond. En toch wordt als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen."