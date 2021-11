Ondernemers betreuren verplichte sluitingstijd: 'Maar extra steun is verrassing'

Ondernemersverenigingen in Drenthe betreuren het dat er vanaf morgen beperkingen gelden voor winkels en horeca, maar zijn ook begripvol. Onder andere de steunmaatregelen die het demissionaire kabinet aankondigde zorgen voor opluchting. Daarnaast stemt het tot tevredenheid dat de horeca en essentiƫle winkels tot 20.00 uur 's avonds open kunnen blijven, en niet een uur eerder de deuren moeten sluiten zoals aanvankelijk de verwachting was.

"We moeten hier samen doorheen", zegt Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe van VNO-NCW MKB Noord. "Deze maatregelen zijn een klap, daardoor gaan zaken verlies lijden." Hij ziet de financiële compensatie voor ondernemers dan ook graag tegemoet. "Als ondernemer word je gedwongen om je zaak eerder te sluiten, dan is compensatie wenselijk. Want niemand zit hier op te wachten."

De eerdere steunmaatregelen liepen tot 1 oktober. "Dat was goed geregeld", aldus Elshof. De nieuwe beperkte sluitingstijden gelden sowieso voor de komende drie weken. Daarna breekt een periode aan met andere maatregelen voor op de lange termijn.

Succesvolle lobby

Hilbert Wiechers, voorzitter van MKB Drenthe, ziet dat de lobby van winkeliersverenigingen tot resultaat heeft geleid. "Voor winkels zijn de gevolgen op korte termijn niet heel groot." De ondernemer wijst erop dat veel winkels normaal gesproken om 18.00 uur de deuren al sluiten. Voor deze groep is financiële steun waarschijnlijk niet nodig, denkt hij.

Wel heeft Wiechers ernstige zorgen over de mogelijke maatregel dat elke klant voor toegang een QR-code moet laten scannen. Het demissionaire kabinet wil dat mogelijk maken voor niet-essentiële winkels en bepaalde contactberoepen, zoals kappers. "Bij de supermarkt kun je naar binnen, bij de woonwinkel laat je je QR-code zien", zei minister De Jonge daarover. "Maar ik vrees voor discussie aan de deur, en dat baart mij zorgen", aldus Wiechers.

Horeca

Voor de horeca vindt Wiechers de verplichte sluitingstijden pijnlijk. "Ik heb het zo met ze te doen". Wel is hij blij dat de horeca tot 20.00 uur open kan blijven. "Met dat uurtje later kunnen ze nog wat omzet genereren." Ook over de aangekondigde steunmaatregelen is Wiechers positief: "Dat was een aangename verrassing. De oude steunmaatregelen hebben goed gewerkt, dus voor de horeca zou ik ze terughalen."

Wiechers hoopt dat ondernemend Drenthe de koppen nog even bij elkaar steekt. "We zijn de situatie ongelofelijk spuugzat en zijn 'coronamoe', maar we moeten nog even door." Toch kan hij ook respect opbrengen voor de maatregelen die het kabinet durft te nemen. "De overheid neemt echt haar verantwoordelijkheid."

Forse afkeuring van landelijke ondernemersverenigingen

De landelijke ondernemersorganisaties zijn een stuk steviger in hun bewoordingen. VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan 'zeer teleurgesteld' te zijn. "Ondernemers en hun medewerkers dragen nu de last van een gebrekkige zorgcapaciteit, een te late uitrol van de boosterprik en een geringe vaccinatiegraad onder specifieke doelgroepen. Wij houden het kabinet er aan dat deze onrechtvaardigheid tot de kortst mogelijke periode wordt beperkt en de schade voor de getroffen bedrijven volledig wordt vergoed."

Lees ook: