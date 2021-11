Expositie met haiku's ter ere van jubilerende fotoclub Gieten

Eigenlijk vierde de club vorig jaar al haar jubileum, maar door de coronamaatregelen konden de leden daar niet uitgebreid bij stilstaan. Wel maakten de Gieter amateurfotografen een boekje, waar ieder lid zijn of haar beste foto voor mocht uitkiezen.

Japanse gedichten

Elke foto in het café is voorzien van een haiku: een Japans gedicht dat bestaat uit drie regels van respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen. "Tien jaar geleden hebben we ook een boekje gemaakt, met daarin bij iedere foto een gedicht. Dit keer leek het ons leuk om met behulp van een haiku iets extra's toe te voegen aan de foto's", zegt voorzitter Annelies Neuteboom.

Anders dan je bij de naam van de vereniging zou denken, komen niet alle clubleden uit Gieten. Ook de foto's zijn niet per se gemaakt in de omgeving van het dorp of zelfs in Nederland, Neuteboom: "Er hangen foto's uit Spanje en Berlijn, maar ook gewoon uit Aa en Hunze. We hebben iedereen gewoon gevraagd om de mooiste foto's, recent of uit het archief, uit te kiezen voor de expositie."

Aan de muur

Voor 't Keerpunt is de fototentoonstelling een primeur, want volgens caféhouder Ivo Dijkema vond er niet eerder zoiets in het café plaats. "Ik moest wel even nadenken of het handig is, want we hebben hier ook optredens en dan heb ik de zaal nodig. Maar op deze manier, met alle foto's aan de muur, kan het prima", zegt Dijkema, die erover nadenkt om zijn café vaker te laten gebruiken als expositieruimte."

De tentoonstelling van de fotoclub is in ieder geval nog tot en met eind december te bekijken in het café. Dat kan tijdens de openingstijden van het café. Die worden door de nieuwe coronamaatregelen wel wat ingeperkt, maar de foto's zijn sowieso in het weekend te zien.