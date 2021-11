Na directeur vertrekt ook hoofdredacteur RTV Noord

RTV Noord meldt dat het besluit over Van den Bergs vertrek in goed overleg met interim-directeur/-hoofdredacteur Pieters Sijpersma is genomen. Van den Berg heeft in totaal 26 jaar bij de omroep gewerkt. In zijn tijd als hoofdredacteur zijn grote veranderingen doorgevoerd in de programma's en de organisatie. Een nieuw verandertraject, waar de omroep eerder dit jaar mee begon, viel niet goed bij de medewerkers en daardoor ontstond onrust.

Van den Berg kwam thuis te zitten en oud-hoofdredacteur Pieter Sijpersma van Dagblad van het Noorden werd aangetrokken om de rust te laten terugkeren. Dat leidde eind september ook al tot het vertrek van directeur Gijs Lensink, die tien jaar directeur was.

Van den Berg blijft werkzaam in de journalistiek. Hij gaat volgend jaar een landelijk project aansturen op het gebied van online nieuwsvoorziening bij regionale omroepen. "Mijn focus lag en ligt bij de volgens mij noodzakelijke veranderingen in de publieke mediasector", reageert hij op zijn aangekondigde vertrek. "Bij Noord is in een paar jaar tijd heel veel veranderd. Dat heeft veel gevraagd en het bedrijf is nu duidelijk toe aan een andere vorm van leiding."