Weer 8 schapen dood: 'Voor de wolf is het hier net de McDonald's'

Heeft de wolf opnieuw toegeslagen in Zuidwest-Drenthe? Erwin Koeling van Schapenboerderij Koeling in Ruinen weet het vrijwel zeker. Donderdagochtend vond hij in zijn weiland in Geeuwenbrug één dode en elf gewonde rammen. Zeven ervan moesten alsnog door de dierenarts worden afgemaakt.

De laatste tijd worden regelmatig doodgebeten schapen gevonden in de Zuidwesthoek van de provincie. Onder meer in Wapse, Lheebroek en Ruinerwold. Ook werd in Geeuwenbrug begin deze week een doodgebeten kalf gevonden. BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenschade regelt, onderzoekt aan de hand van DNA-materiaal of een wolf inderdaad de dader is. In Diever is onlangs een wolf gefilmd.

Juist omdat het zo vaak misgaat de laatste tijd, houdt Koeling zijn schapen goed in de gaten. De professionele schapenhouder heeft momenteel ruim 1.000 moederschapen, 1.100 lammetjes en een aantal rammen op verschillende plekken lopen. Hij was de dans telkens ontsprongen. "Maar donderdag kreeg ik een melding dat één van mijn schapen in Geeuwenbrug buiten de afrastering liep en even later werd ik gebeld door een collega-schapenhouder die een bebloed schaap in het weiland zag liggen", vertelt Koeling.

32 schapen door de afrastering

Als hij aankomt bij het weiland waar 65 rammen liepen, blijkt het veel erger te zijn. Koeling: "Twaalf dieren waren gegrepen en 32 waren door de afrastering heen gebroken en liepen in het naastgelegen weiland. Ze zijn opgejaagd, denk ik, en in paniek door de stroomdraden heen gegaan. Gelukkig hebben we ze allemaal teruggevonden. Ik heb ze gelijk in de vangkooi gedaan en mee naar huis genomen."

Hij schakelt BIJ12 in en belt de dierenarts. "De man van Bij12 nam monsters van twee dieren. De dierenarts onderzocht ze en zei dat zeven zo erg gewond waren dat ze het niet zouden redden. Ze hadden bijtwonden in het strottenhoofd en de luchtpijp. Toen hij ze de injecties gaf in de stal, was het bijna donker. Ik heb daarna het licht uitgedaan en ben weggelopen, Je wordt er gewoon heel verdrietig van."

BIJ12-onderzoek

Als uit het DNA-onderzoek van BIJ12 blijkt dat het inderdaad een wolf was die heeft toegeslagen, krijgt hij de financiële schade vergoed. De manier waarop dat gaat, zit Koeling niet helemaal lekker. "Het dierenleed vind ik heel erg, maar los daarvan, als de BIJ12-medewerker geen goede monsters heeft gemaakt, krijg ik geen schadevergoeding. Dus ik ben afhankelijk van één iemand, maar het gaat voor mij wel om mijn inkomen."

Een onafhankelijk onderzoeker de monsters laten nemen, in plaats van iemand die voor de overheid werkt, zou beter zijn, vindt Koeling. De overheid is immers ook verantwoordelijk voor de schadeafhandeling. En als wordt vastgesteld dat de rammen niet door een wolf zijn gedood, wordt de schade niet vergoed. "De BIJ12-medewerker zei ook nog; 'Stomme schapen ook; dat ze gewoon zijn blijven staan'. Ik heb maar niks gezegd, maar ik dacht: ja, wat moeten ze anders? Ze kunnen geen kant op met een afrastering. Voor die wolf is het hier net de McDonald's. Bij dat kalf van laatst was ook zo; die kon ook niet wegrennen. Voor de wolf zijn het makkelijke prooien."

'Omgekeerde wereld'

Zijn grote vrees is dat er meer wolven bij komen. Dat de provincie deze week bekendmaakte dat alle schapen- en geitenhouders subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf van wolfwerende rasters, is mooi, vindt Koeling. "Maar dat kan tot een maximum van 20.000 euro en ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar genoeg aan heb." Hij verwacht vooral veel kosten te maken vanwege de verplaatsbare afrasteringen die hij moet aanschaffen.

"Het zijn eenmalige kosten, die vergoed kunnen worden. Na de aanschaf moet ik er ook steeds weer uren in steken om de rasters te plaatsen en te verplaatsen", vervolgt hij. "Wie vergoedt die kosten? Eigenlijk is het de omgekeerde wereld. Wij moeten draad spannen om de wolf buiten te houden, terwijl je dat normaal gesproken doet om je schapen bínnen te houden."

