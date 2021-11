Noordscheschut in eigen huis flink onderuit tegen Eemdijk: 0-5

Noordscheschut moet opnieuw genoegen nemen met een verliespartij in de Hoofdklasse B. Eemdijk bleek veel te sterk voor de ploeg van trainer Marc van Meel. Het werd, in Noordscheschut, 0-5.

De Schutters hielden op eigen veld ruim een half uur de nul, maar Freek van Belzen opende in de 34e minuut de score voor de gasten uit Utrecht. Nog geen minuut later volgde de 0-2. John van Gulik verdubbelde de score.

Geflatteerd

Volgens trainer Marc van Meel werd de wedstrijd geflatteerd verloren. "Tot aan het eerste doelpunt waren we gelijkwaardig aan de tegenstander", vindt hij. Twee afstandsschoten resulteerden in de eerste twee doelpunten voor Eemdijk. Een combinatie van slechte keuzes, verkeerde restverdediging en inzicht gingen daaraan vooraf", constateert Van Meel.

Eigen doelpunt

Na een kleine tien minuten in de tweede helft, liep Eemdijk uit naar 0-3. In de 61e minuut, was het opnieuw raak voor de gasten. Via een eigen doelpunt van Noordscheschut-speler Kevin van Dalen vloog de bal opnieuw het doel in: 0-4. Cem ter Burg sloot het doelpuntenfeestje voor de huidige nummer drie van de Hoofdklasse B af en bepaalde de eindstand op 0-5.

Het is de zoveelste verliespartij voor Noordscheschut, maar reden voor paniek is er volgens Van Meel nog steeds niet. "Ook in een wedstrijd als vandaag, waar je flink achter komt te staan, blijft het team strijden voor een eretreffer. Iedereen doet zijn stinkende best. Dan is het extra zuur als je verliest." Van Meel streeft ernaar om met betere resultaten van het veld af te stappen, maar blijft ook realistisch door nederlagen heen kijken. "Je weet van te voren dat het lastig wordt in de Hoofdklasse B."

Zonder publiek op bezoek bij HZVV

Volgende week gaat Noordscheschut op bezoek bij het Hoogeveense HZVV. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er bij deze wedstrijd geen publiek welkom. Volgens Van Meel is het extra zuur omdat hij extra veel publiek vanuit Schut verwachtte. "Het lijkt zonder supporters net een crematorium bij een wedstrijd. Vooral bij een partij als HZVV - Noordscheschut hoort gewoon publiek."