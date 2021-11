ACV zonder punten huiswaarts na verliespartij bij DVS'33

Het is de tweede uitnederlaag van het seizoen voor de blauw-zwarte formatie uit Assen. ACV staat na de verliespartij tegen DVS'33 elfde in de derde divisie.

Te gehaast

In de 35e minuut opende de thuisploeg de score. Adriaan Kruisheer schoot via de paal raak. Het doelpunt bleek de enige van de wedstrijd te blijven. Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren. Volgens ACV-trainer Fred de Boer was de eerste helft van de wedstrijd in balans. "Beide teams creëerden een paar situaties. Wij stonden er goed op, maar waren bijvoorbeeld te gehaast aan de bal. Dit leidde tot balverlies." Dit is volgens De Boer één van de redenen waarom ACV geen kansen afmaakte, in tegenstelling tot DVS'33.

Niet goed genoeg

De tweede helft leverde voor beide ploegen geen doelpunten op. "In het eerste kwartier van de wedstrijd hadden we het moeilijk. Na een uur spelen hebben we enkele wissels toegepast. Dit resulteerde in enkele kansen voor ons." Onder meer Justin Mulder kwam in een een-op-een situatie met DVS'33-doelman Daan Huiskamp terecht. "We hebben alles op alles gezet, maar het was niet goed genoeg," vindt De Boer.

De 1-0 nederlaag tegen DVS'33 is de tweede verliespartij op rij voor ACV, maar de Assenaren laten het hoofd niet hangen. "Het zijn lastige tijden, vooral door alles wat er gebeurt rondom corona. Maar we hebben een fitte ploeg, kijken uit naar de komende trainingen en gaan vol goede moed richting de wedstrijd tegen Staphorst volgende week", sluit De Boer af.