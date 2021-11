SVBO bekert door na eenvoudige zege op ZZVV

ZZVV is er vanavond niet in geslaagd om in de noordelijke districtsbeker te stunten. Tegen SVBO werd er in eigen huis met 0-4 verloren.

De wedstrijd begon een uur eerder dan gepland om het publiek nog de gelegenheid te geven de wedstrijd te bekijken. Om 16:00 uur floot scheidsrechter Buitenhuis voor het begin van de wedstrijd.

Eerste kans voor ZZVV

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de ploeg uit Zuidwolde. De van een blessure teruggekeerde Bram Otten, schoot van ruim vijf meter over het doel van Joost Schrik. In een groot deel van de eerste helft waren de zaterdag 3e klasser en de zondag 1e klasser aan elkaar gewaagd.

Het eerste gevaar voor het doel van ZZVV kwam na een kleine 20 minuten spelen, maar doelman Jelle Verburg hoefde niet in actie te komen want het schot ging voorlangs zijn doel. Even later was Verburg attent, toen Quentin Brands door dreigde te breken.

Beslissing vlak voor rust

Vlak voor rust leek SVBO met een dubbelslag de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Eerst was het Quentin Brands, die alleen voor Verburg de 0-1 kon binnenschieten. Vijf minuten later bleef Emiel Seigers koelbloedig voor Verburg en bepaalde de ruststand op 0-2.

SVBO drukte na ruim een kwartier spelen in de tweede helft alle hoop op een spannend vervolg de kop in. Dylan Wessel maakte de 0-3 voor de ploeg van trainer Marc Hegeman, die vanwege ziekte niet op de bank zat.

Vijf minuten voor tijd bepaalde Twan Berends de eindstand op 0-4. ZZVV ging nog wel op zoek naar de eretreffer, maar de ploeg werd niet beloond en dus gaat SVBO in de koker voor de loting voor de tweede ronde.