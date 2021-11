Anders dan anders, maar de Sint is weer in Drenthe

Vanwege de coronamaatregelen kwamen de kinderen in Coevorden niet naar de Sint toe, maar de goedheiligman ging met een koets in een optocht door het centrum, zodat het een doorstroomevenement was.

Vlak voor 14.00 uur stonden de kinderen al met smart te wachten op de bonte stoet vol pieten. De koets met twee grote paarden was de blikvanger, want daar zat sinterklaas samen met burgemeester Renze Bergsma in om de kinderen te begroeten.

Snoepgoed

De peternoten, die coronaproof zijn verpakt door de pieten, vallen goed in de smaak. De zakken worden op grote snelheid uitgedeeld. Dat is wel even aanpoten voor de pieten. "Het is lekker druk. We moeten soms teruglopen naar de kar met de zakken snoep. Het is heel leuk en met veel kinderen, dus als je het niet erg vindt, ga ik even weer verder", zegt een piet terwijl hij zich weer bij de stoet probeert te voegen.

Edwin Boomstra, centrummanager van Coevorden spreekt van één groot feest. "Het ging bijna niet door, dat wilde ik niet laten gebeuren. Samen met twee assistenten hebben we gas gegeven. Plan a met de boot kon niet. Inmiddels zitten we in plan c. Maar ik denk dat de mensen terugkijken op een groot feest. Dit is hartstikke mooi."

Vanaf de Bentheimerbrug maakte de stoet een rondje door het centrum tot aan het station en weer terug. "Ik ben zo blij dat ik weer ben aangekomen in Nederland", vertelt de goedheiligman. "En ik ben zo blij dat het door mag gaan voor alle kinderen. Ik heb me er zo op verheugd. Ik ben helemaal onder de indruk."

De pieten delen de zakken pepernoten uit (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Verstoppertje met de Sint in Beilen

In Beilen moesten de kinderen zoeken naar de Sint. Elk kwartier verzamelden vijfentwintig auto's bij het Eetpark in Beilen. Na het ontvangen van de pepernoten, het meten van de sinterklaaskoorts in de auto's door de zusterpieten en het ontvangen van de route gingen ouders met kinderen op pad. Want waar is toch Sinterklaas?

Nou na goed zoeken blijkt de goedheiligman bij de Stefanuskerk te staan. Een knuffel is niet mogelijk, maar alle kinderen kunnen langs de Sint rijden en naar hem zwaaien. "Het gaat heel goed en het is gezellig", zegt Sinterklaas tevreden.

En hij had ook een belangrijke boodschap voor de kinderen in Beilen. "Iedereen mag vanavond zijn of haar schoen zetten." De pieten hebben dus een drukke nacht voor de boeg.