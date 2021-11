Terugkeer Jos Verstappen uitgesteld, Drenthe Rally verplaatst naar maart

"De komende drie weken is het niet toegestaan om publiek bij sportwedstrijden toe te laten. Voor ons is het geen optie om het evenement achter gesloten deuren te organiseren," laat medeorganisator Lee van Dam uit Assen weten. "Niet alleen vanwege de financiële consequenties, maar ook richting onze deelnemers, fans en sponsors die allemaal reikhalzend uitkijken naar dit voor Assen en Drenthe nieuwe evenement."

Terugkeer Verstappen

Jos Verstappen zou in Assen zijn terugkeer in de autosport vieren. De voormalige Formule 1-coureur en vader van Max Verstappen had eigenlijk gepland om in januari pas zijn rentree maken in de autosport, maar veranderde van plan om op 27 november al in actie te komen als de Jack's International Drenthe Rally op het TT Circuit zou worden verreden. Of Verstappen er ook bij is tijdens de editie in maart is nog niet bekend. "Waarschijnlijk wel, maar daar komt volgend jaar pas duidelijkheid over." Laat Van Dam in een korte reactie weten.

Voor iedereen die al kaarten had besteld voor de Rally op 27 november hoeft niet te vrezen. De kaarten blijven ook voor maart geldig.