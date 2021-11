Puzzelen met een kunstwerk van 10 bij 3 meter in Meppel

"Eigenlijk is dit heiligschennis." Arno van Sabben snijdt een stuk uit de muurschildering uit 1963 weg. "Ik vind het nog best een groot stuk dat ik weg moet halen." Van Sabben is samen met Ariane Borger bezig om het gigantische werk op de muur te hangen. Ze krijgen de nodige hulp van een conciërge van de school.

Directeur van Stad & Esch, Peter de Visser, kijkt tevreden naar de muurschildering. "Ik denk dat het een pareltje is. Het geeft heel veel kleur aan het gebouw."

Pittige klus

Nee, het is niet even een schilderij van de Ikea die je aan de muur hangt. Het is ook niet één schilderij meer. De muurschildering is opgedeeld in tien stukken, anders is het niet te vervoeren. "Je kan niet zomaar die hele muur weghalen", zegt Borger over het proces.

Eigenlijk wordt er nu een muur tegen een muur aan geplaatst. Het hele werk zit nog op een laagje kalk, en daar weer onder zit nog een laagje oorspronkelijke muur.

Puzzelen

Eén voor één pakken Van Sabben en Borger de tien delen uit. Als puzzelstukjes worden ze op de grond aan elkaar gelegd. "De tweede linksonder loopt krom. Hij krult onderaan wat omhoog", constateert van Sabben, waarna één voor één worden de puzzelstukjes aan de muur gehangen worden. Eerst de gedeelten die onderaan de muur moeten komen. Ogenschijnlijk worden de doeken zeer gemakkelijk geplaatst, alleen de bovenste stukken zijn lastiger.

Van Sabben: "Het is toch iedere keer goed passen en meten. Het moet echt wel op de millimeter kloppen. En met zulke formaten is dat altijd spannend. Ook omdat de platen niet helemaal vierkant zijn, niet helemaal recht zijn. Ze zijn een beetje krom. Dat is lastig passen en meten."

Restauratie

Zo zijn er meer knelpunten waar de twee tegenaan lopen. Sommige plekken zijn niet schadeloos door de restauratie doorgekomen en dus zit Borger ter plekke op de grond te verven. Met speciale blauwe verf werkt ze de beschadigingen heel secuur weg. "Je ziet het herstelwerk wel, ook op de rest van het werk. Overal zie je van die vlekken."

Maar het hoort erbij vindt het tweetal. "Daarmee vertel je de reis die het werk heeft doorgemaakt." Die reis voerde van de muur in de aula van de voormalige hbs, via Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen, naar de eindbestemming: het scholencomplex op Ezinge.

In Walsoorden is het werk gerestaureerd door Ornament Restauraties. Dat bedrijf heeft het werk ook van de oorspronkelijke wand van de hbs - later Stad & Esch - aan het Zuideinde gehaald. Dat duurde net iets minder dan een maand, waarbij het met behulp van strijkijzers van de muur is gepeld. Het werk moest weg omdat de aula van de verandert in een binnentuin. De school wordt omgetoverd tot appartementen.

Nieuwe muur vinden is lastig

Een nieuwe muur vinden voor het werk op Ezinge was trouwens niet simpel, weet schooldirecteur De Visser. "Eigenlijk was dit de enige wand waar het werk oppast in dit gebouw. Er zijn heel veel wanden waar ramen in zitten."

Helemaal ideaal is de muur niet. Hij loopt een beetje krom, en bovenaan het plafond zijn de nodige leidingen en kabels verstopt. "Die kunnen we niet verplaatsen", zegt De Visser. En dus moet er toch echt een stuk uit het werk, zodat het precies eromheen past. "Het gaat volledig tegen mijn principes in om in een kunstwerk te zagen. Dit is voor het eerst", vertelt Van Sabben, terwijl hij heel precies het gat uit het schilderij zaagt.

Toch is hij tevreden over het eindresultaat. "Indrukwekkend. Het is echt een heel groot kunstwerk. Als je er zo mee bezig bent, heb je dat niet door. Nu die zo hangt, zie je het pas goed." Ook De Visser is er blij mee. "Ik ben echt heel trots dat dit nu weer terug is", zegt hij. "Het is een monumentaal werk."

Op 29 november vindt de onthulling plaats. Tot die tijd, blijft het hele werk nog even verborgen achter een doek.

Er moest een stuk uit het werk worden gezaagd om het passend te maken (Rechten: RTV Drenthe/Stefan Klomp)

