Korterink redt punt voor E&O: ‘Vorig jaar hadden we deze wedstrijd verloren’

Na 13-14 bij rust liep het Zuid-Hollandse Foreholte, iets hoger op de ranglijst, uit naar 14-17 en later 20-22. De 18-jarige linkerhoekspeelster Maaike Evenhuis scoorde anderhalve minuut voor tijd de aansluitingstreffer (25-26).

Mikken op top-5

"Dit is een ploeg in de lift", legt trainer/coach Mart Aalderink uit. "Vorig jaar hadden we deze wedstrijd verloren. Nu houden we een puntje over. We mikken op een plaats in de top-5 van de eerste divisie."

Drie seconden voor het verstrijken van de tijd legde Korterink aan. Het schot van de jongeling ging via de onderkant van de lat binnen waarna de jongedames van E&O elkaar in de armen vlogen.

Promotie naar eredivisie

Tot aan de Kerst neemt E&O, dat net onder de top-5 staat, het op tegen een aantal laagvliegers in de eerste divisie. Aalderink besluit: "Als we aan het eind op een promotieplek staan, zullen we omhoog gaan. Maar als dat dit seizoen niet lukt proberen we het volgend jaar. Het is zaak deze groep bij elkaar te houden."