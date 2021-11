Drentse ziekenhuizen blij met coronamaatregelen, maar zorgelijk scenario dreigt

"Het is aan de late kant. Wij maken ons grote zorgen", zegt chirurg Frank Kroezen over de maatregelen in het Radio Drenthe-programma Cassata. Kroezen is voorzitter van het Medisch Specialisten Collectief bij Treant Zorggroep. Volgens hem was aan de oplopende besmettingscijfers al te zien dat de druk in de ziekenhuizen zou toenemen.

De nu getroffen maatregelen zullen de piek pas over twee weken afvlakken, zegt Kroezen. "Wij hebben een reële voorspelling binnen de gezondheidswereld dat we de piek van vorig jaar gaan bereiken of overtreffen terwijl we op dit moment minder personeel hebben."

WZA-bestuursvoorzitter Paul van der Wijk sluit niet uit dat 'code zwart' in beeld komt, het scenario waarbij niet genoeg ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. "Ik denk dat het de komende weken heel spannend wordt. We scheren er net onderlangs of we komen echt in de problemen." Kroezen: "We zitten een stapje onder het maximale scenario wat Nederland aankan. Met de piek die er aan gaat komen, gaan we die stap bereiken en dan wordt het echt spannend."

Personeel

Zowel bij het WZA als bij de Treant-ziekenhuizen zijn er al operatiekamers gesloten om de coronazorg op te schalen. Naast de toestroom van coronapatiënten zorgt een personeelstekort voor nog meer druk op de medewerkers. Intensive care-personeel kiest voor ander werk of is opgebrand door het vele werk. "Het ziektepercentage is nog steeds hoog, bij bijna alle ziekenhuizen ligt dat rond de 10 procent. Soms zelfs op 15 procent of hoger", weet Kroezen. "Het personeelsprobleem dat al een hele tijd onder de oppervlakte ligt, komt nu pijnlijk aan het licht omdat je moet blijven schuiven met capaciteit."

Van der Wijk ziet personeel in zijn ziekenhuis uitvallen. "Zeker op de afdelingen die al anderhalf jaar onder druk staan", zegt hij. Tussendoor is geprobeerd personeel op te leiden. Maar het opleiden van een ic-verpleegkundige op een afdeling waar de druk al zo hoog is, is niet zo makkelijk en de opleiding duurt tussen de anderhalf en twee jaar. "Mensen vallen dus uit, mensen hebben niet de hele dag de tijd om de mensen in opleiding op sleeptouw te nemen. Dat is hartstikke ingewikkeld, dat maakt dat we het capaciteitsprobleem ook niet zomaar hebben opgelost."

Voor de langere termijn ziet Kroezen een andere drempel die weggenomen moet worden. Op de hbo-opleiding verpleegkunde is er nu nog een numerus fixus op de Hanzehogeschool Groningen, wat betekent dat er een beperkt aantal opleidingsplaatsen is. "Terwijl wij lopen te schreeuwen om personeel in de zorg. Hef dat op."

Urgentie

Op korte termijn moeten de nieuwe maatregelen dus voor verlichting de ziekenhuisvloer zorgen. "Het is een zegen voor de ziekenhuizen deze maatregelen, maar ik denk dat je het een zegen voor de maatschappij moet noemen", zegt Kroezen. "We moeten samen voelen dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om die anderhalve meter te houden, om de kapjes op te doen daar waar nodig is, om je te laten testen als je klachten hebt en daarin je omgeving mee te nemen."

De twee willen dat Nederlanders zich weer meer bewust worden van het werk dat in de ziekenhuizen wordt gedaan. "Wij zijn bezig de mensen te redden, het zou fijn zijn als daar ook weer waardering voor komt. Dat helpt ook onze mensen het vol te houden", zegt Van der Wijk. "De mensen die nu in het ziekenhuis komen zijn eigenlijk net zo ziek (als vorig jaar, red.). Het zijn voor 80 procent niet-gevaccineerden en 20 procent wel gevaccineerden, maar die hebben vaak onderliggend lijden."

De oproep van Kroezen is dan ook helder. "Draag je steentje bij. Laat je vaccineren, hou je aan de anderhalve meter, doe alles wat we de vorige keer ook gedaan hebben ondanks dat we moe zijn en de neiging hebben de kop in het zand te steken. De personeelsproblemen zijn groot, de capaciteitsproblemen zijn groot."

