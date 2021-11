Nederlaag Hurry-Up bij directe concurrent Visé

Hurry-Up heeft in de BENE-League wedstrijd tegen directe concurrent Visé het onderspit moeten delven. In België was de thuisploeg met 36-30 te sterk.

Met publiek op de banken in het Belgische Wezet begon Hurry-Up aan de strijd om de zesde plaats in de stand van de BENE-League. Deze plaats was in handen van Visé en ondanks dat Hurry-Up met een achterstand van drie punten ook bij winst nog geen aanspraak op die plek kon maken, had de ploeg van Joop Fiege bij een overwinning toch weer aansluiting kunnen vinden met de top-6.

Op achterstand

Echter werd al snel duidelijk dat dit een zware opgave voor de Zwartemeerders zou worden. Na vijf minuten had Hurry-Up twee punten achterstand, halverwege de eerste helft vier en bij rust stond het scorebord op 20-15. Na de rust wist Hurry-Up nog vijftien keer te scoren, maar ook hier maakte de thuisploeg er eentje meer. In de ultieme slotseconden bepaalde Visé de eindstand op 36-30.

Stand

Voor de ploeg van Fiege is het de vijfde nederlaag van het seizoen. Met 8 punten uit 10 wedstrijden blijft Hurry-Up wel zevende in de stand van de BENE-League. Het gat met de top-6 is inmiddels wel opgelopen naar 5 punten. Volgend weekend staat opnieuw een treffen met een directe concurrent op de rol. Dan spelen de Zwartemeerders thuis tegen de nummer acht Herpertz Bevo.