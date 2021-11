Slordig E&O geeft twee punten weg

In eigen huis kon de Deense trainer/coach Henrik Bergholt opnieuw een beroep op Jens Flos doen. De spelmaker sloeg in de zomer de voorbereiding over, maar helpt E&O al een maand in de opbouwrij. Tegen DFS Arnhem haakte ook oud-speler Lex Baas weer aan.

"E&O is net als mijn oude club Bevo een familievereniging. Als ze in nood zijn help ik ze", legt Flos zijn comeback uit. "Ik durf niet te zeggen of ik weer volledig aansluit."

Koen Schoemaker

Het eerste half uur van de Emmenaren was goed. Vijfvoudig doelpuntenmaker Koen Schoemaker en Daan Molenbroek waren van afstand belangrijk. Na de 10-10 van Flos klonk bij 16-13 het rustsignaal.

In het eerste kwartier na rust gaf E&O een 19-16 voorsprong uit handen. Na meermaals balverlies prikte DFS Arnhem, voorafgaand aan het treffen in de eredivisie twee punten minder dan de groen-witten, in de break-out simpel raak. Bij 20-23 vluchtte Bergholt de time-out in.

Grijze middenmoot

Door goed keeperswerk van Tom Grouwe kreeg E&O nog een beetje hoop. Opnieuw Flos, vier keer raak, en penaltynemer Michael Wennink verkleinden het verschil naar twee doelpunten (25-27). In de slotminuten maakte DFS Arnhem geen fout en vierde de uitoverwinning na het laatste fluitsignaal stevig.

E&O moet DFS Arnhem op de ranglijst laten passeren en blijft met negen punten na acht duels steken in de grijze middenmoot van de eredivisie. "De subtop is niet erg. We hebben ook jonge jongens rondlopen. Zij moeten dit seizoen leren", besluit Flos.