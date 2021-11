Valentino Rossi besluit zijn carrière met tiende plek in Valencia

Een grote glimlach, een ondeugende blik in de ogen en een karrevracht aan talent. In 1996 maakt het publiek in Assen kennis met een 17-jarig mannetje uit Tavulia. Valentino Rossi. De TT is nog geen succes, Rossi gaat in de achtste ronde onderuit. Vier wedstrijden later, in Brno, is het raak. Rossi wint zijn eerste Grand Prix. Wat volgt is een carrière die bestaat uit een aaneenschakeling aan hoogtepunten.

Oud-wegracer Jaap Hoogeveen uit Smilde deed in 1996 met een wildcard mee aan de 250cc tijdens de TT. "We reden in andere klasses. Ik heb die race niet echt op hem gelet, ik was drukker met mijn concurrenten. Maar toen was al duidelijk dat hij een enorm talent was. Een jaar eerder had Rossi al veel laten zien in het Europees kampioenschap. Zulk soort talenten kom je eens in de tien of twintig jaar tegen."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Alle motoren waarop Rossi kampioen werd staan bij de GP van Valencia (Rechten: archief TT Circuit Assen / R. van Maasdijk)

Grappen en grollen

"Een ongekend talent, de man die de MotoGP groot heeft gemaakt", zegt Eurosportcommentator Diederick de Vries uit Assen, die Rossi zijn hele carrière heeft gevolgd. "Als jochie kwam hij hier, heel speels en frivool. Met grappen en grollen trok hij de aandacht en tegelijkertijd reed hij iedereen zoek. In zijn tweede seizoen werd hij direct wereldkampioen in de 125cc, dat kunstje herhaalde hij in de 250cc en de MotoGP. Ergens is het jammer dat hij op negen wereldtitels is blijven steken."

Voor De Vries is het een all-time legend. "Qua prestaties heeft hij niet zoveel gewonnen als Agostini. Maar die reed twee races op een dag, dan gaat het ook hard. Rossi heeft de sport gemaakt zoals die nu is. Dankzij hem komen mensen massaal naar de circuits."

Valentino Rossi laat een heel mooie erfenis na." Jaap Hoogeveen, voormalig motorcoureur

Ook Hoogeveen komt superlatieven tekort om Rossi te omschrijven. "Wat hij gepresteerd heeft in de 26 jaar dat hij GP's rijdt, is uniek. Al die records, wie kan hem dat nadoen? Dan ben je jaren verder. Wat hij op de motor liet zien was geweldig. Soms viel hij een eind terug en in de laatste twee rondes kwam hij weer naar voren en wist toch de race te winnen. Daarna volgden die gekke fratsen van hem. Hij had altijd wel een stunt."

"Het bijzondere aan Rossi is dat hij een lefgozertje was, maar helemaal niet veel crashte. Eigenlijk heeft hij nooit echt serieuze blessures gehad", vervolgt Hoogeveen. "Rossi was de beste, had ongelofelijk veel talent, maar ook het beste materiaal. Dat heeft hij afgedwongen."

Ontmoeting met Rossi

Jaap Hoogeveen noemt zich geen fan van Rossi, zoals hij dat van geen enkele coureur is. Diederick de Vries is dat wel. "Rossi heeft veel voor mij betekend. Ik ben begonnen als schilder met het schilderen van motoren. Hij heeft me daarbij waanzinnig geïnspireerd. In zijn kampioensjaren schilderde ik hem en die schilderijen heeft hij gekregen."

Als Rossi in de MotoGP rijdt, mag De Vries bij hem op visite. "Voor mij was dat, net als voor heel veel andere fans, het ultieme. We hebben gesproken, hij kende mij en mijn werk. Dat koester ik enorm."

Een ander hoogtepunt voor De Vries is de honderdste zege voor Rossi. Dat doet The Doctor in 2009 op het TT Circuit, waar De Vries bij die race commentaar geeft. "Na de race ging hij naar de Rossitribune en rolde daar een enorm spandoek uit. Al zijn honderd overwinningen stonden daarop. Ik krijg er nog kippenvel van."

Die race doet circuitomroeper nog iets bijzonders. "Ik riep het publiek op om een wave te doen als Rossi langsreed. In de tweede ronde na de oproep ging dat perfect."

Strijd met Lorenzo

De mooiste overwinning van The Doctor in Assen is volgens Hoogeveen in 2007. "Rossi had niet goed getraind, als elfde. Maar tijdens de race achterhaalde hij rond de vijftiende ronde koploper Casey Stoner en won uiteindelijk de race. Dat was een masterclass van hem."

Maar de allermooiste race is volgens de voormalig 250cc-coureur de GP van Barcelona in 2009. "Hij reed toen met Jorge Lorenzo voor Yamaha. Samen gingen zij ruim aan de leiding die wedstrijd. De laatste rondes waren zo spannend en in de allerlaatste bocht pakte hij de overwinning. Dit had alles wat racen mooi maakt. Twee coureurs die superieur zijn aan de rest van het veld, die beiden alleen maar willen winnen en alles komt eruit in de laatste ronde. Ik krijg er nog kippenvel van. Die race kan ik duizend keer terugkijken."

(Tekst gaat verder onder de video)

Dit jaar werd Valentino Rossi onderscheiden als ereburger van Assen. Circuitdirecteur Peter Oosterbaan heeft warme woorden voor de Italiaan. "Dat Rossi belangrijk was voor de motorsport, dat weet iedereen. Hij was altijd bezig met verbeteringen, technieken en deelde zijn kennis met anderen. Maar ook voor het TT Circuit heeft hij veel betekend. Als wij aanpassingen aan het circuit wilden doen, dan had hij altijd een mening voor ons."

Volgens Oosterbaan had Rossi ook echt iets met Assen. Niet alleen won hij hier zijn honderdste GP, hij won er ook zijn laatste race. "Assen had een speciaal plekje bij hem, dat straalde hij uit. Hij was ook echt ontroerd toen hij tot ereburger werd benoemd. Rossi is een uithangbord, een ambassadeur van de sport. We gaan hem missen. Na Agostini is hij de tweede echte legende, zonder alle andere coureurs tekort te doen."

Halfgod

Met het verdwijnen van Valentino Rossi als coureur verdwijnt zijn naam zeker niet uit de GP's. Rossi heeft met zijn merk VR46 in de afgelopen jaren eigen teams opgestart in de Moto3 en Moto2. Komend seizoen komt hij voor het eerst ook met een team in de MotoGP.

"Rossi laat een heel mooie erfenis na. Naast zijn eigen teams heeft hij ook een eigen academie. Dat maakt Rossi voor mij nog bijzonderder", is Jaap Hoogeveen vol lof. "De klap voor de motorsport valt denk ik wel mee. Er zullen nieuwe coureurs opstaan. Maar om de populariteit van Rossi te evenaren, dat zal niet makkelijk worden."

Diederick de Vries sluit zich bij die woorden aan. "Jarenlang, toen ik nog als commentator op het TT Circuit werkte, vroegen we ons af wat er zou gebeuren als Rossi niet meer zou racen. In de afgelopen twee tot drie jaar hebben we denk ik het antwoord gekregen. Rossi kon niet meer meekomen met de top, maar het publiek bleef toestromen. Dat heeft mij laten zien dat de sport kan bestaan zonder deze Italiaan. Maar of ooit nog eens een andere coureur verandert in een halfgod als Rossi, dat weet ik niet."

Laatste race

Rossi kende in zijn laatste MotoGP race één van zijn beste races van het seizoen. Vanaf een tiende startplaats nam hij ook de tiende plaats in de wedstrijd voor zijn rekening. Zijn VR46 Academy pupil Francesco Bagnaia won op zijn Ducati de wedstrijd.

