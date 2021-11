Gijsbert Six na reeks van aanvallen: 'Wacht niet langer met plaatsen wolfwerend hek'

Om de paar dagen wordt een kudde schapen in Zuidwest-Drenthe opgeschrikt door een aanval. Hoewel nog officieel moet worden vastgesteld dat een wolf het vee aanvalt, is er voor Six geen twijfel meer. "Er lopen heel veel onbeschermde schapen in dat gebied en een of twee wolven. Als het er twee zijn hebben ze allebei dezelfde werkwijze. Het beetpatroon lijkt sterk op elkaar, de manier waarop ze de buikholte openmaken en de organen eruit halen lijkt op elkaar", zegt Six in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Subsidie

Afgelopen week besloot de provincie Drenthe subsidie beschikbaar te stellen voor schapenhouders die een wolfwerend hek aanschaffen. Hij hoopt dat dit het laatste zetje is om tot actie over te gaan. "Wij hebben als belangenorganisaties onze nek uitgestoken door te zeggen: ga die schapen beschermen. Daar heb je wel wat hulp bij nodig, dat heeft de provincie gegeven door die subsidie uit te breiden."

Maar geld is niet zaligmakend. "Er is een subsidie voor tegemoetkoming in de kosten, maar voor de meeste houders zal dat niet de volledige kosten denken. Je hebt zelf nog kosten en het is een hoop werk", zegt Six. "Als je een nachtvak bouwt, moet je iedere avond daar de schapen inzetten en weer daarna weer loslaten."

Toch zullen schapenhouders tot actie moeten overgaan, om te voorkomen dat ze op een ochtend hun dieren opengereten in de wei vinden. "Alle aanvallen in Drenthe hebben plaatsgevonden in weides die niet wolfwerend waren", weet de voorman van de belangenvereniging. Honderd procent garantie is er niet. "Wolfproof bestaat niet, wolfwerend wel", zegt Six over het 1,20 meter hoge hek met vijf draden, waarvan de onderste op twintig centimeter hangt. "Goede spanning erop, minstens 4,5 kilovolt, dan blijkt dat verreweg de meeste wolven daar niet doorheen, overheen of onderdoor gaan.

De dieren van Six zelf zijn sinds vorig jaar beschermd door een wolfwerend hek. "Ik heb er vertrouwen in dus ik kan rustig slapen."

Onbekende wolf Hoe kan het dat er de laatste tijd zo vaak raak is in Dwingeloo, Geeuwenburg en Wapse? "Het zwerfseizoen is begonnen", geeft Six een verklaring. "Een wolvenpaar krijgt jongen, die blijven een of twee jaar bij de roedel en als ze ouder worden dan hebben ze zelf drang om te vertrekken en voor zichzelf te beginnen. Dan gaan ze ook echt zwerven, dat kan soms wel 2.000 kilometer ver zijn. Zo'n zwerver is dan op zoek naar een geschikt leefgebied om zich te kunnen vestigen." De wolf is op zoek naar voedsel, beschutting en een partner. "Voedsel is hier volop, dus wat dat betreft hebben deze wolven totaal geen reden om verder te trekken. Beschutting is er ook, want het gebied ligt tussen twee vrij grote natuurgebieden: het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld, met bossen en met rustige stukken waar ze kunnen wegkruipen. En of daar paarvorming zal gebeuren, zal later blijken uit DNA-onderzoek." Bij iedere vermoedelijke aanval door de wolf wordt DNA-materiaal uit de bijtwonden gehaald. Aan de hand daarvan wordt vastgesteld of het inderdaad een wolf was. Onderzoekers kunnen vervolgens het DNA verder uitpluizen om erachter te komen van welke roedel de wolf komt en of er een match is met materiaal van eerdere aanvallen. Van de aanvallen in Zuidwest-Drenthe is zo'n profiel nog niet opgesteld.

Lees ook: