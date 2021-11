Programma zondagvoetbal: competitie, districtsbeker en afgelastingen

In het amateurvoetbal staat dit weekend een beperkte competitieronde op het programma. Verder wordt de eerste ronde in de knock-out fase van de noordelijke districtsbeker gespeeld. Bekijk hier welke ploegen er vandaag in actie komen.

In de hoofdklasse A staat een volledige competitieronde op het programma, al komen niet alle Drentse ploegen in actie. Bij Hoogeveen is corona geconstateerd en dus komt de koploper vandaag niet in actie. Verder staat in de 1e klasse F het restant van de wedstrijd Germanicus tegen GOMOS op het programma. De wedstrijd werd op 24 oktober, na 70 minuten, gestaakt bij een 2-1 voorsprong voor de ploeg uit Coevorden. Scheidsrechter Boekholt raakte geblesseerd. Bekijk hieronder het programma van vandaag.

Programma competitievoetbal

Vandaag komen nog zes Drentse ploegen in de eerste knock-out ronde van de noordelijke districtsbeker in actie, waaronder twee Drentse ontmoetingen. HODO ontvangt Dwingeloo en Actief gaat bij Buinerveen op bezoek. Een samenvatting van beide wedstrijden is vanavond in Onze Club op TV Drenthe te zien.

Programma bekervoetbal