NWVV na nipte zege dichtbij eerste prijs

De voorlopig laatste speeldag met publiek in het zaterdagvoetbal stond in het teken van inhaal- en bekervoetbal. In de hoofdklasse was er een forse nederlaag voor hekkensluiter Noordscheschut,

Tynaarlo was in 5D kansloos tegen koploper Westerkwartier en in 5F bleef NWVV ongeslagen.

Hoofdklasse B

Noordscheschut was één van de weinige clubs die in actie kwam in de hoofdklasse. Vanwege coronagevallen werden maar liefst vijf van de acht duels in de hoofdklasse B afgelast. De Schutters kwamen dus wel in actie. Niet met succes, want ondanks een prima eerste half uur verloor de ploeg van trainer Marc van Meel met 0-5 van Eemdijk.

Door die nederlaag blijft Noordscheschut hekkensluiter, met nu 7 punten uit 11 duels.

Lees hier het verslag van Noordscheschut - Eemdijk.

4D

In de vierde klasse D stond één duel op het programma, het inhaalduel tussen SJC en SC Angelslo. Het werd in Stadskanaal 4-1, na een ruststand van 2-1. Voor de gasten scoorde Abe de Jong vijf minuten voor rust de gelijkmaker, maar SJS kwam kort daarna alweer op voorprong. Na rust was de wedstrijd binnen twee minuten beslist.

Door het verlies blijft SC Angelslo steken op 6 punten, nu uit zes duels. Daarmee staat de club uit Emmen op plek 11, met alleen Tiendeveen en Nieuw Balinge (beide ploegen zijn nog puntloos) onder zich. SJS is door de zege de nieuwe koploper in de 4e klasse D, met 15 uit 6.

5D

Tynaarlo bleef in de 5e klasse D ook na zes duels nog zonder zege. Koploper vv Westerkwartier bleek met 0-5 te sterk voor de Drentse club. Na zes wedstrijden heeft het elftal van Roelof Rutgers één punt, net als Potetos.

5F

NWVV lijkt op weg naar de eerste periodetitel. Het elftal van trainer Johan Hollen bleef ook in duel nummer 7 ongeslagen. Bij nummer laatst Harkstede werd het 1-2. Bij rust leidde NWVV comfortabel met 0-2 door treffers van Marco Schipper en Roy Supèr (zijn 13e treffer van het seizoen), maar in de tweede helft werd het nog onnodig spannend door de 1-2 van Bas Bentem.

NWVV heeft volgende week bij nummer 4, SETA, aan een punt genoeg om de eerste periodetitel in de 5e klasse F binnen te slepen.