Drenthe viert de wielersport met klinkende namen als Zoetemelk en Museeuw

Ook Drenthe Beweegt en het Bike Region Label, dat onze provincie in 2016 van de wereldwielerbond UCI kreeg, maakte deel uit van het programma.

"Dat label moet je zien als een waardering voor alle vrijwilligers en organisatoren die zich inzetten voor de wielersport in welke vorm dan ook", licht gedeputeerde Henk Brink toe. "Als je ziet hoeveel nieuwe mountainbikeroutes er in Drenthe bij gekomen zijn en hoeveel kampioenschappen hier de afgelopen jaren zijn verreden. Dat is heel bijzonder. Maar met dat fietslabel willen we ook stimuleren dat mensen op de fiets naar hun werk gaan en dat kinderen naar school fietsen", verklaart Brink.

Het label wordt nog eens met vier jaar verlengd. "En we gaan er tegenaan. Als je ziet hoeveel ondernemers en verenigingen hierop inhaken. Daarnaast is fietsen goed voor het milieu en sport verbroedert ook nog eens. Volgend jaar is het NK op de weg en het NK tijdrijden in ieder geval opnieuw in Drenthe. En bij dat NK op de weg gaan de renners ook over het hoogste plateau van de VAM van 63 meter dat nog ontwikkeld moet worden. Ze hebben mij toegezegd dat dat kan", besluit Brink.

Giro naar het Noorden?

Voormalig politicus en sportbestuurder Joop Atsma, vertelt in Emmen over het initiatief van Friesland om de Giro naar het Noorden te halen. "We hebben straks een miljard euro aan de Afsluitdijk vertimmerd. Buiten dat het ons land tegen het water beschermt, wordt het ook een energiedijk. En om dat te vieren willen we de Giro naar Friesland halen", licht Atsma toe. "De organisatoren van de Giro willen binnenkort naar Friesland komen. We staan in Nederland bekend als goede organisatoren. Kijk maar naar de Giro in Groningen en de Vuelta in Drenthe. Daardoor staan we al met 1-0 voor", verklaart de Fries. Ook zocht hij toenadering tot de provincie Drenthe. "Samen kun je meer dan alleen. We spreken elkaar regelmatig", zei hij diplomatiek.

Drentse Keien

Ook werden er stimuleringsprijzen, Drentse keien, uitgereikt aan Maike van der Duin uit Assen, Tibor del Grosso uit Eelde, David Haverdings uit Zuidlaren en Thom van der Werff uit Annen. Op Van der Werff na, namen alle vaders de prijzen voor hun kinderen in ontvangst.

Op Thom van der Werff na kwamen de vaders de Drentse Keien voor hun kinderen ophalen (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Wielercoryfeeën

De wielercoryfeeën van weleer werden aan de tand gevoeld door sportcommentator Gio Lippens. Onze beste wielrenner ooit, Joop Zoetemelk, was ingevlogen vanuit Frankrijk. De Tourwinnaar van 1980 kampt nog altijd met de gevolgen van een zware valpartij. In september 2020 werd hij tijdens een wielerritje door een auto aangereden. "Ik heb nog altijd last van m'n rechter arm: die slaapt heel vaak. Ook m'n duim en wijsvinger functioneren nog niet goed", vertelt de 74-jarige Zoetemelk. "Daardoor kan ik ook niet goed fietsen. Dat mis ik wel."

Het gezelschap praat over politie-inzet bij wielerkoersen die steeds schaarser wordt en ook gaat het over de veiligheid van renners. Daarnaast wordt er een trend gesignaleerd dat renners op steeds jongere leeftijd doorbreken en daarbij ook nog eens een aangename strijdlust tonen.

Museeuw: wielersport moet commerciëler worden

De wereldkampioen van 1996 uit België, Johan Museeuw, vindt dat de wielersport wel wat commerciëler mag worden. "Het wielrennen loopt achter. In de wielersport worden geen TV-rechten betaald zoals bijvoorbeeld bij het voetbal. Ik vind het bijvoorbeeld een goed plan van de nieuwe eigenaar van de Ronde van Vlaanderen dat hij dure kaarten verkoopt om de Ronde van Vlaanderen vanaf de Oude Kwaremont te kunnen bekijken", aldus de man die zelf De Ronde drie keer wist te winnen.

vlnr: Michael Boogerd, Johan Museeuw en Gert Jakobs (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Herbert Dijkstra, Maarten Ducrot en Jan Vayne

Sportcommentator Herbert Dijkstra uit Vries zorgde samen met zijn oud-klasgenoot en pianovirtuoos Jan Vayne voor de muzikale omlijsting. Ook collega-commentator bij de NOS, Maarten Ducrot, verzorgde een optreden. Hij begeleidde z'n eigen dochter Daisy op gitaar. Met de klanken van Op Fietse van Daniël Lohues werd de avond passend afgesloten.