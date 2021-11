Meer dan driehonderd nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het is voor de tweede dag op rij, en voor de tweede keer dit jaar, dat het aantal besmettingen boven de driehonderd uitkomt. Gisteren werd een recordaantal van 330 nieuwe Drentse besmettingen gemeld. Gemiddeld werden er afgelopen zeven dagen in Drenthe 284 besmettingen per dag geregistreerd.

Mogelijk worden de cijfers nog aangepast, door een technisch probleem hadden de GGD'en vertraging met het doorgeven van de cijfers aan het RIVM.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 14-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1849 (+14) 8 21 Assen 5207 (+43) 74 15 Borger-Odoorn 2096 (+13) 35 16 Coevorden 3878 (+26) 63 32 Emmen 11980 (+58) 199 86 Hoogeveen 6189 (+34) 87 42 Meppel 3114 (+31) 35 32 Midden-Drenthe 2667 (+16) 41 32 Noordenveld 2344 (+21) 35 26 Tynaarlo 2227 (+17) 27 25 Westerveld 1395 (+8) 19 22 De Wolden 2672 (+25) 39 27 Onbekend 113 0 0

Landelijke cijfers

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn landelijk 12.052 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer kan dus ook vertekend zijn. De vertraging kwam door een storing bij een leverancier van de GGD'en. Die storing was in de loop van zaterdag verholpen, maar het effect ervan is ook in de komende dagen mogelijk zichtbaar in de dagelijkse cijfers.

Het aantal van 12.052 is iets lager dan de voorgaande dagen, maar voor een zondag is het bijzonder hoog. Sinds het begin van de epidemie is er maar één zondag geweest met nog meer positieve tests: 20 december vorig jaar. Op die dag meldde het RIVM net geen 13.000 nieuwe gevallen. Tot deze week was dat het dagrecord voor Nederland.

Doordat het aantal positieve tests hoger ligt dan op de vorige zondagen, blijft het gemiddelde oplopen. In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 94.252 positieve tests, gemiddeld 13.465 per dag. Dat is een nieuw record.

Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag. De laatste keer dat het gemiddelde zo lang onafgebroken omhoog ging, was in september en oktober vorig jaar, aan het begin van de tweede golf. Toen steeg het gemiddelde 57 dagen op rij.

Het RIVM kreeg afgelopen dag zeven meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Dat is vergelijkbaar met vorige zondagen. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven. Die sterfgevallen zijn dan terug te zien in de cijfers die het RIVM dinsdag meldt.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM het overlijden van 173 coronapatiënten, gemiddeld bijna 25 per dag.

