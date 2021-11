Restaurant Narline geeft het dessert mee naar huis

"We zijn de zolder maar weer opgegaan om te kijken wat we nog hebben aan afhaalmaterialen. Vorig jaar hebben we wel heel veel succes gehad met de proeverij die we elke maand opnieuw samenstelden. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Dus die hebben we nu weer in het leven geroepen", zegt mede-eigenaar Hendrik-Jan Lip. "Daar beginnen we vrijdag weer mee. Daarnaast bieden we mensen die hier komen eten de mogelijkheid om het dessert mee naar huis te nemen."

Uitgebreid dineren kan niet

Volgens uitgelekte kabinetsplannen zou de sluitingstijd eerder zelfs zeven uur zijn. Met dat uurtje extra is Narline maar weinig geholpen, zegt Lip: "We zijn het soort restaurant waar mensen uitgebreid dineren. Dat prop je niet zo makkelijk in een paar uurtjes."

Ook gasten hebben hun bedenkingen bij de vroege sluitingstijd. "Je mag in het theater of de bioscoop gewoon wel heel dicht op elkaar zitten tot later dan acht uur. Als je hier rondkijkt dan zie je dat je op anderhalve meter afstand kunt zitten. Onzin, vind ik het eigenlijk", zegt restaurantbezoeker Jacoba Gjaltema, die bijna iedere zondagmiddag bij Narline komt lunchen met haar partner.

De sluitingstijd van acht uur geldt eerst voor drie weken. Lip: "Die hebben we vaker gehoord. Vorige keer zou het ook voor een paar weken zijn en toen werd het zeven maanden. Ik vrees met grote vreze dat dit een opmaat is naar de volgende persconferentie met nog meer maatregelen."

Wel of geen kerstdiner?

Onzekerheid is er over de kerst. "Ik had het rooster klaar tot 2 januari en gisteren heb ik alles weer om gegooid. Je weet het niet. Ik hoop dat ze coulant zijn met de kerst."

Financieel zijn het zware tijden. In het weekend is het omzetverlies de helft en doordeweeks nog meer. "Door de week moeten mensen werken en gaan ze niet zo snel uit eten. Bedrijfsborrels gaan ook niet door. Als dit weer zeven maanden gaat duren, dan denk ik dat er veel bedrijven om gaan vallen", aldus Lip, die zelf verwacht het wel te gaan redden. "We geven nooit op. We kunnen niet anders."

Lees ook: