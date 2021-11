Tien man van Alcides grijpen net naast winst tegen naaste concurrent

Alcides uit Meppel is er vandaag niet in geslaagd om naaste concurrent Purmersteijn te verslaan. Op Sportpark Ezinge speelde de thuisploeg, die vroeg in de eerste helft met tien man kwam te staan, niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Daarmee blijft de ploeg achtste in de stand van de Hoofdklasse A.

Purmersteijn staat één plaats onder Alcides in de stand en dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn werd wel snel duidelijk. Toch creëerde Alcides in de eerste helft de meeste kansen en was het ook de thuisploeg die het eerst op voorsprong kwam. Een fraaie aanval werd afgemaakt door Jermain Baicadila. De thuisploeg kreeg voor rust nog een grote kans, maar die werd niet benut. "Daar hadden we meer uit moeten halen dan had het spel wellicht anders gelopen," geeft trainer Wilko Niemer toe.

Met tien man op voorsprong

Na de rust kreeg Alcides al heel snel de gelijkmaker om de oren en niet veel later werd Sander Boekholt na een tweede gele kaart van het veld gestuurd. "Wel terecht, maar niet helemaal zijn schuld," aldus Niemer. Tegen de verwachtingen in kwamen de Meppelers desondanks opnieuw op voorsprong door een schot van Nick Kuipers die uit een scrimmage-situatie het net vond. Een inschattingsfout van Alcides-doelman Xander Jager op een schot van Purmersteijn deden de bezoekers weer op gelijke hoogte komen. Bij een stand van 2-2 floot de scheidsrechter uiteindelijk af.

Geen publiek

"Die tegentreffer kwam in 89e minuut van de wedstrijd. Het was niet eens een kans, maar gewoon een schot vanaf 30 meter van de goal. Jager gaf aan de bal niet goed te kunnen zien en door een vervelende stuit greep hij mis," zei Niemer na afloop. "We zijn blij dat een punt in Meppel is gebleven. Ik had nog geen goed beeld van Purmersteijn, maar denk dat dit één van de beste ploegen in de competitie is. Dat zorgde voor een hele mooie wedstrijd. Dat maakt het wel extra zuur dat er vandaag geen publiek bij mocht zijn, want die hadden echt genoten."

Door het gelijkspel houden de beide ploegen elkaar in evenwicht in de stand van de Hoofdklasse A. Alcides blijft achtste met 13 punten uit 10 wedstrijden en Purmersteijn negende met 12 uit 10