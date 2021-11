Details doen Emmen de das om tegen Be Quick 1887

vv Emmen heeft vandaag de vijfde nederlaag van het seizoen in de Hoofdklasse A geleden. Tegen de nummer twee in de stand Be Quick 1887 moesten de Emmenaren in 1-4 het hoofd buigen. Volgens trainer Kevin Waalderbos zat het verlies hem vooral in de details.

"Be Quick is één van de betere ploegen in de competitie en dan weet je dat het lastig wordt," gaf Waalderbos aan. "Het was lastig druk zetten tegen deze ploeg, maar we kregen toch een paar goede kansen in de eerste helft. Het is jammer dat we die niet afmaken, want dat kan een wedstrijd doen kantelen."

Ondanks de druk van Emmen kwam Be Quick na een half uur spelen op voorsprong en vlak voor rust werd het door een eigen doelpunt van Emmen ook 0-2. Op slag van rust deed Emmen nog een keer wat terug. Henk Teuben schoot van dichtbij de aansluitingstreffer tussen de palen.

Details

"De eerste helft hebben we best compact verdedigd, maar bij balverlies wist Be Quick toch door te breken. Dat hebben ze goed gedaan. Die goal vlak voor rust gaf ons even energie om de tweede helft goed aan te pakken. We hebben wel hard gewerkt, maar Be Quick was op de details net beter dan wij. Ze staan niet voor niets zo hoog in de stand," aldus de trainer.

Na de rust scoorde Be Quick nog twee keer en uiteindelijk floot de scheidsrechter af bij een eindstand van 1-4. Emmen staat na vandaag 13e met 9 punten uit 10 wedstrijden.