Trots Buinerveen kan niet stunten in bekerwedstrijd tegen Actief

Nog ongeslagen in de Vijfde Klasse D, maar in de bekerwedstrijd tegen derdeklasser VV Actief moest VV Buinerveen het hoofd buigen. De gasten uit Eelde-Paterswolde waren met maar liefst 0-6 te sterk.

Vooraf waren de verwachtingen hooggespannen bij Buinerveen. Na een aantal jaren geleden uitgeroepen te zijn tot slechtste club van Drenthe, is de ploeg getransformeerd tot een prachtige zwaan. De ploeg is niet meer alleen bekend van de PIK-peptalk van toenmalig trainer Ludie Hulshof, maar is nu de koploper in de Vijfde Klasse D. "Normaal gesproken is Actief wel de favoriet, maar we zijn in een goede vorm. Misschien zijn we tot mooie dingen in staat", vertelde trainer Willy Kral voor de wedstrijd.

Actief met pikstart

Wat wel gemist werd, was het publiek. Buinerveen moest het doen zonder de aanmoedigingen en leek in het begin wat onwennig. De eerste twintig minuten kwam Buinerveen nog ongeschonden door, maar het was VV Actief dat een pikstart kende. Na een afgekeurd doelpunt en een bal op de paal, was het Steven Braam die de score opende. Daarna was het hek van de dam en volgden de 0-2 en 0-3. Vooral de laatste treffer was een fraaie van Steven de Blok.

Na rust ging Actief vrolijk door met scoren. Man van de tweede helft was Jannes Boer die de 0-5 en de 0-6 voor zijn rekening nam. Hij kreeg gelijk een 'publiekswissel', want in totaal scoorde hij drie keer. Gescoord werd er daarna niet meer, al was een doelpunt voor Buinerveen wel gegund. Die kwam er niet. Trots in de de Vijfde Klasse, maar daar had Actief op zondagmiddag geen boodschap aan.

Boer voor de camera

Na afloop stond Boer wat onwennig voor de camera van Onze Club. "Het gebeurt natuurlijk niet altijd dat je drie keert scoort, en dan is er al helemaal geen camera bij aanwezig. We moesten de klus gewoon klaren, dat hebben we uiteindelijk vakkundig gedaan."

Trainer Willy Kral stond de verslaggever van Onze Club wat minder vrolijk te woord. "We hebben vandaag niet ons niveau gehaald wat wij kunnen halen. Dat is jammer, maar we moeten het ermee doen."