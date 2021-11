Jorn Smit schiet HODO voorbij Dwingeloo in beker

Beide ploegen komen elkaar dit seizoen ook al twee keer tegen in de 3e klasse D, waar HODO koploper is en Dwingeloo op een vierde plek bivakkeert. In de competitie staat op 5 december de eerste ontmoeting gepland.

Kansen HODO

Zonder publiek begon de thuisclub beter aan de wedstrijd en kreeg de beste kansen. Na veertien minuten spelen verzuimden Patrick Timmerman en Sander Danes de trekker over te halen. Dwingeloo keeper Erwin Hof had twee keer het juiste antwoord op de doelpoging van de HODO-aanvallers.

Net toen Dwingeloo iets meer grip over de wedstrijd leek te krijgen, sloeg HODO toe. Danes legde een vrije bal breed op Jorn Smit die de bal, door de afbrokkelende muur, binnen schoot (1-0).

Strafschop

Lang kon de thuisclub niet van de voorsprong genieten. Vier minuten na de 1-0 kreeg Dwingeloo een strafschop. Verdediger Damian Strijker leek de bal te raken, maar scheidsrechter Lubberts besliste anders en legde de bal op de stip. Dennis Koning schoot van elf meter de 1-1 binnen.

Vlak voor rust leek Danes de thuisclub weer op voorsprong te schieten, maar zijn vrije trap, spatte uiteen op de paal, zodat het halverwege gelijk stond.

Jorn Smit show

Na rust nam de thuisclub weer een voorsprong en weer was het Jorn Smit die doel trof. De 2-1 was prachtig, want Smit schoot de bal, van een meter of tien, met een volley binnen. Doelman Hof was kansloos.

HODO verzuimde daarna de wedstrijd te beslissen en kreeg na 65 minuten bijna de deksel op de neus. Een foutieve pass werd onderschept door Melvin Koning, maar doelman Marcel Pol won het één op één duel.

Met nog een kwartier te spelen besliste Smit, met zijn derde van de middag, de wedstrijd. En weer scoorde de middenvelder prachtig. Dit keer schoot Smit een vrije trap, vanaf ruim twintig meter, voorbij de graaiende handen van Hof. Uiteindelijk bepaalde Timmerman de eindstand op 4-1 en bekert HODO verdiend verder.