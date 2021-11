De Week van Drenthe: Aangescherpte coronamaatregelen en infoavond vluchtelingenboot

De week begint met het nieuws dat Pieter Wittenberg uit Peest met 23 andere hulpverleners door de Griekse justitie wordt verdacht van onder meer mensensmokkel, spionage en witwassen. Wittenberg ving als vrijwilliger vluchtelingen op, maar volgens de Griekse justitie is hij een mensensmokkelaar. Tegen hem wordt 10 tot 25 jaar celstraf geëist. Komende donderdag dient zijn zaak. Vandaag was er in Amsterdam een demonstratie voor hun vrijlating.

Vluchtelingenboot

Een speciale hotelboot waarin vluchtelingen kunnen verblijven is deze week aangekomen in Meppel. In de boot worden vanaf morgen 98 asielzoekers opgevangen. De gemeente ziet het als een oplossing voor de problemen in Ter Apel, waar de noodopvang uitpuilt.

Maar het leidt ook tot zorgen bij omwonenden in Meppel. Buurtbewoner Foppe Munsterman: "Ik heb niets tegen de nieuwe buren die ik krijg, maar wel tegen het schip. Van de ene op de andere dag kregen we te horen dat het schip er kwam te liggen. Dat vind ik op zijn zachtst gezegd niet zo netjes."

Boosterprik

Het geven van een boosterprik tegen het coronavirus moet zo snel mogelijk beginnen. Dat zeggen Drentse verpleeg- en verzorgingstehuizen, waar de besmettingscijfers snel oplopen. Zowel bewoners als personeel raakt steeds vaker besmet. "Als we vandaag de vaccins krijgen, kunnen we morgen beginnen met prikken. Die uitdaging durf ik wel aan", zegt directeur-bestuurder Mariska Roeters van Zorgcollectief Zuidwest Drenthe.

Josef B.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het proces tegen Josef B. verder gaat. De Oostenrijkse klusjesman van het Ruinerwoldgezin wordt verdacht van vrijheidsberoving en het medeplegen van mishandeling van de negen kinderen van het gezin.

Donderdag was er opnieuw een tussentijdse zitting in de rechtbank in Assen. Daar werd duidelijk dat de rechtbank zich onder meer eerst gaat buigen over bezwaren tegen de ten laste legging.

Horeca teleurgesteld

Drentse horeca is teleurgesteld over de vervroegde sluiting die vrijdagavond is aangekondigd in een persconferentie. Maar er heerst ook begrip. Onder andere de steunmaatregelen die het demissionaire kabinet aankondigde, zorgen voor opluchting.

