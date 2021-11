VV Buinerveen: van 132 tegengoals naar kampioenskandidaat

Een ongekende weelde voor de blauwhemden, die met trainer Willy Kral en een relatief nieuw bestuur een nieuwe weg zijn ingeslagen.

Dennis Middeljans, kind van de club en het dorp, is voorzitter van VV Buinerveen. Hij heeft wel een verklaring voor het succes: "We hebben natuurlijk een aantal kwalitatief goede spelers erbij gekregen, maar we willen vooral die gezellige club blijven. Het is mooi dat het nu gaat zoals we gehoopt hadden."

Kleine broertje

Hoofdtrainer Willy Kral kende een succesvolle carrière als amateurvoetballer, waar hij op zijn negenenveertigste(!) een einde aan breit. VV Buinerveen kent hij uit zijn tijd bij VV Nieuw Buinen: "We noemden dit altijd 'ons kleine broertje'. Maar inmiddels is dat niet meer zo, denk ik."

Op de vraag wat er in de thee zit in Buinerveen dit seizoen, zegt Kral lachend: "Een suikerklontje en een lepeltje. Nee, gekheid. Ik weet waar je naartoe wilt. We staan er dit seizoen erg goed op."

Tekst gaat verder onder de foto

Kind van de club en voorzitter Dennis Middeljans is zeer tevreden over de resultaten (Rechten: RTV Drenthe / Florian van Velthoven)

Kwaliteitsimpuls

Geen PIK-peptalk die tegen de komst van nieuwe spelers op kan. Met een aantal nieuwelingen is de kwaliteit in de groep behoorlijk opgeschroefd. Zo heeft VV Buinerveen onder meer de topscorer van 5D in de gelederen. David Karabad heeft er al twaalf gemaakt in pas vijf wedstrijden. "Die ken ik van mijn tijd bij SETA", legt de hoofdtrainer uit.

"Als je naar zijn kwaliteiten kijkt, zou hij moeiteloos meekunnen bij een tweedeklasser. Maar hij wilde graag voor mij voetballen, dus dat is alleen maar mooi voor VV Buinerveen. Ook mijn zwager, Joeri Westerhof, hebben we aan de selectie toegevoegd en assistent-trainer Roy Feiken speelt ook geregeld een wedstrijdje mee", vertelt Kral.

'Er wordt met geld gestrooid'

Inherent aan een doelpuntenmachine die dus op volle toeren draait, is een geruchtenmolen die op stoom komt. Zo gaan er geluiden in de zogeheten Kanaalstreek dat er bij VV Buinerveen betaald zou worden.

Dat wordt door de voorzitter en de trainer gauw de kop in gedrukt. "Dat doen we absoluut niet. Als we al iets doen, dan is dat tijdens een avondje uit. Dan betalen we als club bijvoorbeeld een gedeelte van de rekening."

Kral voegt daaraan toe: "Op zondagmiddag strooit een supporter wel eens een beetje geld op tafel, zodat we een biertje kunnen kopen. Verder doen wij als club, zoals ik weet van het bestuur, niet aan betalingen."

In de lift

Betalingen of niet. Het gaat VV Buinerveen voor de wind en dat is volgens beide mannen alleen maar mooi. Zo ziet de club ook het toeschouwersaantal stijgen.

Buinerveen zit dus op alle fronten in de lift. "Ja, dat kun je wel stellen. Nu nog zorgen voor een promotie of een eventueel kampioenschap. We willen verdomd graag die vijfde klasse uit", besluiten trainer en voorzitter eensgezind.