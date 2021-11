Remembrance Sunday: 'Als het je niet raakt kan je ook niet herdenken'

Ook op de begraafplaats van Hollandscheveld wordt hierbij stilgestaan. Hier liggen negen mannen van de Britse Royal Airforce. Het gaat om twee piloten van een Mosquito-bommenwerper en de zevenkoppige bemanning van een Lancaster.

Noodlanding mislukt

In maart 1943 stortte de Lancaster-bommenwerper neer in 't Meer, bij Hollandscheveld. De Hoogeveense historicus Albert Metselaar maakte een reconstructie van de crash. Hij voelt zich betrokken bij de mannen die vochten voor onze vrijheid. "Ik heb van de laatste vlucht alles in detail kunnen reconstrueren. Dat heb ik niet alleen gedaan, gelukkig kon dat samen met familieleden."

Het vliegtuig was aangeschoten en enkele bemanningsleden waren zwaargewond. "Ze stonden voor een duivels dilemma: als de gezonde mannen sprongen, moesten ze de gewonden achterlaten. Daarvoor kozen ze niet; ze probeerden samen aan de grond te komen. Maar de noodlanding mislukte. Alle zeven bemanningsleden overleden. Ze zijn door de inwoners van Hollandscheveld op de begraafplaats begraven."

Verbintenis

Metselaar is nauw betrokken geraakt bij de verhalen van de Lancaster-bemanning. Zelf kan hij niet goed uitleggen waarom, het is een gevoel. "Of één van die mannen nou altijd bij mij is of ik met mijn gedachten bij hun: in elk geval zit er een diepe band, al vanaf het moment van mijn eerste herdenking op deze begraafplaats. En toen was ik nog heel klein."

De historicus heeft speciaal voor Remembrance Sunday een poppetje om zijn nek hangen. Gemaakt van een oude handschoen van de overleden vliegenier Bill Sander. "Dit is Joey, de mascotte die alle bemanningsleden van de Lancaster bij zich droegen. De weduwe van Sander heeft deze speciaal voor mij gemaakt. We krijgen de mannen nooit terug, maar we hebben Joey nog wel. Op deze manier is er dan toch nog iets aanwezig van de gesneuvelde mannen."

(zie de foto hieronder.)

Bemanningslid Still met mascotte Joey aan zijn kraag (Rechten: Albert Metselaar)

Vrijheid

Metselaar wil vandaag stilstaan bij de mannen naar wie hij al zoveel onderzoek heeft gedaan. "Als het je niet raakt, kan je ook niet herdenken. Het feit dat ik de geschiedenis kan schrijven en verhalen kan bovenhalen, dat kan omdat we nu een vrijheid hebben. Voor die vrijheid hebben zij gevochten."

Veteranen van nu niet vergeten

Op de begraafplaats van Hollandscheveld is ook luitenant-kolonel Glenn Bloemberg aanwezig. Hij vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor veteranen.

"Het is belangrijk om mensen te blijven herdenken die uit een ander land komen, die voor onze vrijheid hebben gestreden en daarbij het hoogste offer hebben gegeven; hun leven. Maar het gaat niet alleen om de mensen die gesneuveld zijn, het gaat ook om de veteranen die hier in de omgeving werken. Vaak nog jonge mensen", zegt Bloemberg.

"Ook zij hebben voor hetzelfde vak gekozen", vervolgt hij. "Ook zij zetten zich in voor vrede en veiligheid. Het is goed om dat te beseffen, en het is belangrijk dat veteranen daarover vertellen." Om die reden heeft Bloemberg begin dit jaar dan ook de Stichting Veteranen Hoogeveen opgezet.

Wereldwijd worden in het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest op de eerste zondag na 11 november de gevallenen herdacht. De datum 11 november is de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde.

Lees ook: