Germanicus leert snel en wint voor vierde keer op rij

Met de vierde zege op rij meldt Germanicus zich in de top van de 1e klasse F. Vanmiddag hield de ploeg van trainer André Mulder betrekkelijk eenvoudig stand in het restant van het duel tegen GOMOS, die drie weken geleden werd gestaakt na een blessure bij scheidsrechter Boekholt. De stand op dat moment (de 70e minuut) was 2-1 en die veranderde vanmiddag niet.

De thuisploeg bleek snel te hebben geleerd, want anderhalve week geleden gaf Germanicus het restant tegen SVBO (een 0-2 voorsprong) nog bijna uit handen en werd het 1-2. "We hebben de warming-up ook veel langer gemaakt en iedereen laten meedoen, zelfs de wissels om maar in het ritme te komen. Bovendien zijn we veel meer van eigen kracht uitgegaan dan tegen SVBO. Die avond lieten we ons vanaf de herstart meteen terugdringen. Dat deden we vandaag tegen GOMOS een stuk beter", aldus Mulder, die met zijn ploeg dramatisch aan het seizoen begon (in de beker roemloos uitgeschakeld en de eerste twee competitieduels verloren).

Zijn collega Martin Drent hoopte uiteraard dat de bal zo snel mogelijk een keer goed zou vallen. Dat had twee keer gekund, maar bij de eerste goedlopende aanval was er geen loopactie voor de goal en de tweede poging werd ruim over geschoten door Guido Koolen.

Aan de andere kant waren er kansjes voor Roelof van Dijk en Kain Hoogeveen, maar beide inzetten gingen over de goal van Melvin Koning.

En zo kreeg het restant in Coevorden dus geen treffer meer, maar wel twee directe rode kaarten na een judogevecht (beslist op ippon) tussen Kain Hoogeveen en GOMOS-invaller Roy Slachter.

Stand

Door de zege klimt Germanicus naar plek 5 in de 1e klasse F, met 12 punten uit 6 duels. Dat zijn er evenveel als GOMOS en VKW. Boven de drie Drentse club staan Hoogezand (met 13 uit 7) en WVV (met 15 uit 7).