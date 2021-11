Gunstig weer redt kledingvoorraden van ondernemers in Emmen

"Het was niet best", zegt Jos Schomaker van de ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad over de situatie van afgelopen voorjaar. Winkeliers hadden een slechte kerst gedraaid en vervolgens kregen ze te maken met sluiting door de lockdown. "De wintercollectie had rond die tijd uitverkocht moeten zijn, om plaats te maken voor de zomercollectie. Dat is niet gebeurd toen."

Al acht maanden ideale weersomstandigheden

Dus lagen magazijnen vol met kledingstukken, zoals winterjassen, mutsen en sjaals. Als een geluk bij een ongeluk waren de weergoden de winkeliers gunstig gezind: "We hebben eigenlijk al een maand of acht de ideale weersomstandigheden", vertelt Schomaker. Die uitspraak vraagt om uitleg. "Het is in het voorjaar nog vrij lang koud gebleven. Dat betekent dat die wintercollectie alsnog deels verkocht werd."

"Vervolgens kreeg Nederland te maken met een milde zomer. Voor toeristen is dat weliswaar niet zo mooi, maar voor de retail en horeca wel. Mensen maakten dagtripjes naar steden en bleven vaak in eigen land", aldus Schomaker. "De nazomer bleef uit en dat is ook fijn voor kledingzaken. Die hebben een bovengemiddeld goed seizoen gedraaid en daardoor trekken de verkoopcijfers gelukkig weer iets bij."

Creatief ondernemen

Toch verkocht de kleding zichzelf ook niet. Ondernemer Bas Kamst geeft aan dat naast het weer ook creativiteit een bepalende factor is: "Iedere ondernemer bedacht voor zichzelf acties om die collectie toch te verkopen, al dan niet tegen een flinke kortingsprijs. Zo heb ik meerdere winkels. Die collecties daarvan heb ik samengebracht en onderverdeeld in verrassingspakketten."

Lokaal shoppen

Winkelier Bertus ten Hoor is vooral blij dat de klanten de winkels weer wisten te vinden na de lockdown: "Mensen bleken toch wel graag weer bij je in de winkel te komen. Ze verkozen persoonlijk advies boven bestellen vanachter de laptop, waarbij je iets uitzoekt wat niet goed bevalt als het thuis uit de verpakking komt. Ik denk dat we beloond zijn door de klant die weer lokaal ging shoppen."

Toch is de kou voor de kledingzaken niet helemaal uit de lucht. De steeds weer vernieuwde en verscherpte maatregelen doen de winkels niet bepaald goed: "De eerste lockdown was een heel zure", blikt Schomaker terug. "Mensen waren toen niets gewend. Shoppen met een mondkapje op was een grote schok. Gelukkig zijn veel klanten daar nu aan gewend, maar wie weet welke maatregelen er nog volgen?"

